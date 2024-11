Christian Lindner und Franca Lehfeldt auf Wolke 7 – sie erwarten ihr erstes Kind

Nach turbulenten Wochen für Christian Lindner und jeder Menge negativen Schlagzeilen gibt es jetzt Grund zur Freude! Der FDP-Politiker und seine Frau Franca Lehfeldt erwarten ihr erstes Kind!

Nach Informationen der „Bild“ soll der Nachwuchs im Frühling das Licht der Welt erblicken.

Christian Lindner und Franca Lehfeldt: Wölbung nicht zu übersehen

Bei ihrem Auftritt bei einer Veranstaltung von „WoMen on Top“ am Samstagabend (30. November) in Düsseldorf ist es nicht mehr zu übersehen. Unter dem schwarzen Kleid von Franca Lehfeldt zeichnet sich eine deutliche Wölbung ab. Die 35-Jährige ist zum ersten Mal schwanger und erwartet gemeinsam mit Ehemann Christian Lindner Nachwuchs.

+++ Christian Lindner und seiner Frau wird „unmoralisches Angebot“ unterbreitet +++

Der Politiker hatte bereits 2020 kein Geheimnis aus seinem Wunsch nach einer eigenen Familie gemacht und erklärte: „Das Schöne im Leben ist, dass jeden Tag ein neues Kapitel eröffnet werden kann.“ Nun wird daraus Realität. Und allzu lange dauert es nicht mehr. Vertraute des Paares verrieten der „Bild“, dass Franca Lehfeldt bereits im sechsten oder siebten Monat schwanger sei.

Beide freuten sich sehr, hieß es zudem aus ihrem Umfeld. Zu den Neuigkeiten äußern wollten sich Lindner und Lehfeldt allerdings nicht.