Baerbock ruft in ARD-Show Ex-Kollegen an – sie heben gar nicht erst ab

Kein Anschluss unter dieser Nummer! Ex-Außenministerin Annalena Baerbock schlug sich wacker in der „Die Carolin Kebekus Show“ im Ersten. Gemeinsam mit der Gastgeberin spielten sie eine Variante von „Wahrheit oder Pflicht“.

Besonders humorvoll wurde es, als Baerbock plötzlich ihre Ex-Ministerkollegen Robert Habeck und dann Christian Lindners Nummer anrief. Kebekus schaute dabei auf ihr Handy und scherzte: „Viel hast du ja nicht mit dem kommuniziert.“

Provokante Fragen von Kebekus – schlagfertige Baerbock

Beim Spiel stellte Kebekus provokante Fragen. Etwa: „Lieber jeden Tag essen, was Markus Söder isst, oder trinken, was Wolfgang Kubicki trinkt?“ Baerbock konterte mit: „Wenn man beides tut, ist man nicht ganz so betrunken.“ Letztlich antwortete sie: „Essen, was Markus Söder isst, aber die Frage ist sozusagen, wie ich danach aussehe.“

Bei der Frage: „Lieber die Grünen raus aus dem Bundestag oder Werder Bremen aus der Bundesliga?“ entschied sich Baerbock für „Pflicht“ und musst dann versuchen, Robert Habeck per Facetime zu erreichen – vergebens. „Vielleicht rufst du ihn lieber an, vielleicht geht er dann dran“, schlug Baerbock der Moderatorin vor. Der Anruf beim Ex-Chef der FDP verlief ebenfalls erfolglos. Kebekus hatte die Idee nachzufragen, wie Christian Lindners Elternzeit so läuft (mehr dazu hier). Daraufhin merkte die Komikerin bissig an: „Vielleicht hat er dich geblockt…?!“

Ex-Trampolinspringerin überrascht mit Handstand

Die nächste Frage zielte auf Alice Weidel. Kebekus wollte wissen: „Lieber Alice Weidel nach einem Tampon fragen oder einfach laufen lassen?“ Statt zu antworten, ließ sich Baerbock ein Lkw-Tattoo auf den Arm kleben.

Später zeigte Baerbock sportliches Talent: Sie beeindruckte das Publikum mit einem eleganten Handstand, während Kebekus „New York, New York“ sang – die nächste berufliche Station der Grünen.

