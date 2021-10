Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Zwölf Seiten umfasst das Ergebnispapier der Ampel-Sondierungen. Ein Kapitel dreht sich um den Klimaschutz, doch eine zentrale Forderung der Grünen fehlt in der Auflistung der Kompromisse zwischen SPD, Grünen und FDP. Ausgerechnet Christian Lindner ließ nun aber die Bombe platzen!

Christian Lindner verriet in einem ARD-Interview etwas, von dem offiziell noch nicht die Rede ist.

FDP-Chef Christian Lindner ließ eine Bombe platzen. Foto: IMAGO / Mike Schmidt

Christian Lindner lässt die Bombe platzen – DAVON wusste die Öffentlichkeit bisher nichts

Im Bundestagswahlkampf forderten die Grünen, dass die neue Regierung ein Klimaministerium schaffen muss. Es solle sogar Veto-Macht bekommen und verhindern, dass die kommende Bundesregierung Beschlüsse fasst, die nicht mit den Klimaschutzvorgaben vereinbar sind. Im Wahlkampf sorgte das für Wirbel, denn die Richtlinienkompetenz liegt laut Grundgesetz beim Bundeskanzler. Wenn einer in der Regierung ein Veto einlegen kann, dann der Regierungschef.

Andererseits könnten die Grünen sich mit einem so mächtigen Ministerium eine Machtbasis gegen das Kanzleramt und das Finanzministerium aufbauen, das die FDP in Person von Parteichef Christian Lindner für sich beansprucht.

Obwohl der Zuschnitt der Ressorts und auch die Verteilung der Ministerien unter den Ampel-Parteien bislang in den Sondierungen gar kein Thema gewesen sein soll, kündigte Lindner nun aber in einem ARD-Interview an, dass es ein neues Klimaministerium kommen wird! Das sagte der Liberale am Sonntag in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin, ohne auf Details über die Kompetenzen dieses neuen Ministeriums einzugehen.

---------------------

Ergebnisse der Ampel-Sondierungen:

Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro

Kohleausstieg „idealerweise“ bereits 2030

Hartz 4 soll abgeschafft werden. Stattdessen soll ein Bürgergeld eingeführt werden.

Kinderrechte sollen ins Grundgesetz.

Das Wahlalter soll auf 16 Jahre gesenkt werden.

Modernisierung beim Familien-, Staatsangehörigen- und Abstammungsrecht.

---------------------

Lindner sagte in der TV-Sendung: „Jeder der drei Partner muss wirken können, muss Einfluss nehmen können. Es gibt das Bundeskanzleramt, es gibt das Finanzministerium, es gibt ein neues Klimaministerium.“

Grünen-Chef Habeck und FDP-Chef Lindner über die Besetzung des Finanzministeriums in einer möglichen Ampel-Koalition. #BerichtausBerlin pic.twitter.com/ihwHBJ4TpQ — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) October 17, 2021

Ein echter Ampel-Hammer – und ein strategischer Schachzug, denn noch scheint auch Robert Habeck Anspruch auf das Finanzministerium zu erheben. Nun könnte Lindner dem Grünen-Chef ein einflussreiches Klimaministerium schmackhaft machen wollen. Wird es ein grün-gelber Deal?

Grün-gelbes Bündnis auch bei der Verteilung der Ministerien? Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Ampel-Knatsch: Robert Habeck tadelt FDP

Robert Habeck allerdings tadelte die FDP dafür, dass bereits jetzt über Personalfragen spekuliert wird. Das sei „nicht hilfreich“, so Habeck in der ARD-Sendung. Lindner habe zwar nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich für das Finanzmininisterium berufen hält. Es gehöre jedoch zur politischen Klugheit, diese Diskussionen jetzt nicht zu führen. „Man erhöht im Zweifelsfall nur die eigene Fallhöhe“, warnte Habeck die FDP.

Der Erste Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Marco Buschmann hatte die FDP-Forderung erneuert, dass Lindner Ampel-Finanzminister werden solle.