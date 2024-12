Spott über Wahlwerbe-Spot: CDU will uns Dänemark als Deutschland verkaufen

Wenn einer in der Politik die Heimat hochhält, dann ist es die CDU. Nicht verwunderlich also, dass die Unionisten einen Wahlwerbe-Spot über Deutschland veröffentlichen. Peinlich nur, wenn es sich dabei gar nicht um Deutschland handelt, sondern um ein anderes Land. Doch der Reihe nach.

++ Auch interessant: CDU-Mann warnt vor Merz: „Muss Wahlwarnung aussprechen“ ++

Eines vorweg: Es ist nicht die erste Panne. Schon 2023 ist der CDU bei einem Image-Film 2023 ein peinlicher Fehler unterlaufen. Damals war in dem Filmchen anstatt des Reichstags in Berlin der ähnlich aussehende georgische Präsidentenpalast in Tiflis gezeigt. Nun DIESER Klopper. Was ein Fauxpas.

„Ein Land, auf das wir wieder stolz sein können“

In einem aktuellen Werbe-Clip, der eine Minute und sieben Sekunden geht, sind idyllische Landschaften und schnucklige Städte zu sehen. Auch Kanzlerkandidat Friedrich Merz und Generalsekretär Carsten Linnemann haben natürlich ihren Platz im Spot. Sie lächeln gewinnend in die Kamera. Dazu schreibt die CDU: „Ein Land, auf das wir wieder stolz sein können.“ Ach, was ist das doch herrlich…

Bei Sekunde 53 schwenkt die Kamera über eine Holzbodenterrasse, zu sehen ist ein schimmernder See. Das Problem ist nur: Bei dem See, sowie allem anderen handelt es sich gar nicht um Deutschland. Vielmehr ist die Landschaft Dänemarks zu sehen, wie die FAZ berichtete. Die CDU erklärt dies mit einem „Büroversehen“.

Auch die Schauspieler kommen aus dem Ausland

Laut der Zeitung ist das Video seit Längerem auf einer dänischen Website zur Eigentumsteilung von Ferienhäusern zu sehen. Ursprünglich stamme es von einer internationalen Agentur, die Fotos und Bewegtbilder verkauft.

Doch nicht nur die Landschaft ist nicht deutsch, sondern auch die Werbe-Schauspieler. Sie sollen aus Amerika kommen. Hier kannst du das Video sehen.