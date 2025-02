Berlin nach der Bundestagswahl: Diese Gesichter sprechen Bände

Ein langer Wahlabend, eine schlaflose Nacht. Karrieren, die enden, andere sind im Höhenflug. Freud und Leid – abhängig von Prozenten. Am Tag nach der Pressekonferenz sprechen Gesichter der Spitzenpolitiker Bänder.

Robert Habeck: Der Gescheiterte

So schnell kann es gehen: Vom Kanzlerkandidaten zum Hinterbänkler. Robert Habeck will Platz machen für andere bei den Grünen. „Ich werde keine führende Rolle in den Personaltableaus der Grünen mehr beanspruchen“, sagt er am Montag geknickt.

„Ich wollte mehr“, sagt Robert Habeck nach der Bundestagswahl. Foto: IMAGO/

Alice Weidel: Die Gestärkte

Zweitstärkste Kraft im Bundestag und Oppositionsführerin: Alice Weidel geht gestärkt aus der Bundestagswahl. Ihr Blick richtet sich schon auf 2029, bis dahin will sie Friedrich Merz jagen, um ihn dann zu beerben. Geht der Aufstieg der AfD weiter?

Mega-Erfolg bei der Bundestagswahl: Alice Weidel und Tino Chrupalla. Foto: IMAGO/Andreas Gora

Sahra Wagenknecht: Die Umnachtete

Bis zum frühen Morgen zitterte sie, doch es reichte nicht. Denkbar knapp schaffte es Sahra Wagenknecht mit ihrer Partei nicht in den Bundestag. Was das für ihre politische Zukunft bedeutet, steht noch in den Sternen. Möglicherweise will sie gegen den Wahlausgang klagen, weil viele Auslandsdeutsche nicht wählen konnten. Letzter Strohhalm?

Sahra Wagenknecht – wenig Schlaf nach der Bundestagswahl. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen

Heidi Reichinnek: Die Dauergrinsende

Sie strahlt Einigkeit aus: die Spitze der Grünen rund um Netz-Star Heidi Reichinnek. Vor allem Erst- und Jungwähler machten ihr Kreuz ganz links. Mit neuer Kraft und neuem Selbstbewusstsein wird die Linkspartei nun Oppositionsarbeit betreiben im neuen Bundestag.

Haben gut lachen: Jan van Aken, Ines Schwerdtner und Heidi Reichinnek von der Linkspartei. Foto: IMAGO/Andreas Gora

Olaf Scholz: Der Abgestrafte

Es hat sich ausgekanzlert! Die Bevölkerung gab ein klares Votum ab. Die Gesichter der Ampel wurden abgestraft. Es war ein Fehler, dass die SPD erneut mit Olaf Scholz in den Wahlkampf zog. Eine heftige Pleite für den von sich selbst überzeugten Politiker am Ende seiner Karriere.