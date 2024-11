Bundestag: Auf Vizekanzler-Platz! Darum sitzt diese unbekannte Frau neben Scholz

Kräftemessen im Bundestag: Eine Woche nach dem Ampel-Aus hält Bundeskanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung. Auf der Regierungsbank sitzen nur SPD- und Grünen-Vertreter. Kurz nach Beginn der Sitzung gibt es Verwirrung: Wer ist die Frau, die direkt neben Olaf Scholz sitzt? Hat Deutschland jetzt etwa auch eine neue Vizekanzlerin?

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sorgt direkt für Aufsehen im Bundestag.

Söder kaut provokativ Kaugummi im Bundestag

Demonstrativ lässig kaut Söder Kaugummi im Parlament. Er fühlt sich anscheinend prompt als Herr im Haus, als wäre er im bayerischen Landtag. Dabei spricht der CSU-Chef am Mittwoch zum ersten Mal im Bundestag und wird auf die Regierungserklärung von Olaf Scholz antworten. Als Mitglied des Bundesrates darf Söder auch in Berlin sprechen, so wie alle anderen Ministerpräsidenten auch.

Für noch mehr Irritationen sorgt dann der Blick auf die Regierungsbank. Neben Scholz nimmt eine immer noch recht unbekannte Politikerin Platz: Franziska Brantner. Die 45-Jährige sitzt dort, wo sonst Vizekanzler Robert Habeck hockt. Jedes Mal, wenn der Bundeskanzler von den Kameras eingefangen wird, ist sie auch im Bild.

Habeck fehlt – plötzlich sitzt SIE ganz vorne neben Olaf Scholz

Tatsächlich rückt Brantner in diesen Tagen in den Mittelpunkt des Geschehens. Am Wochenende wird sie voraussichtlich zusammen mit Felix Banaszak als neue Grünen-Spitze auf dem Parteitag gewählt werden.

Aufgrund einer Triebwerkspanne beim neuen Regierungsflieger (Airbus A350) ist Habeck in Lissabon gestrandet und schaffte es nicht rechtzeitig in den Bundestag. Darum rückt vertretungsweise die Habeck-Vertraute Brantner auf ihrem VIP-Platz in der ersten Reihe vor, neben den Kanzler. Sie ist Parlamentarische Staatssekretärin in seinem Ministerium

Bei Merz-Rede ist auch Brantner weg

Kaum ist Scholz fertig mit seiner Regierungserklärung und Merz antwortet, ist Franziska Brandtner schon wieder weg. Offenbar hat sie einen Termin, nun sitzt Co-Staatssekretär Michael Kellner auf dem Habeck-Stuhl neben Scholz.