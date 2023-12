Bürgergeld: Schöne Silvester-Party trotz wenig Geld – so geht’s!

Das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende. Silvester 2023 steht vor der Tür – eine Nacht voller Erwartungen, Hoffnungen und dem Glanz des Neuanfangs. In dieser besonderen Zeitspanne zwischen dem Abschied vom alten Jahr und dem leuchtenden Start des Neuen liegt die Chance, die Vergangenheit zu feiern und voller Vorfreude in die Zukunft zu blicken.

Doch während die Vorfreude auf Partys und glitzernde Feuerwerke steigt, zeigt sich eine schattenhafte Seite des Jahreswechsels: gestiegene Kosten. Mit ein paar cleveren Tricks kannst du auch in diesem Jahr eine festliche Silvesterfeier zu Hause erleben, die deinen Geldbeutel nicht aus den Angeln hebt.

Bürgergeld-Bezieher hat Sorge vor Weihnachten und Silvester

Vor allem für Menschen, die jeden Monat mit dem Bürgergeld haushalten müssen, können die Feiertage rund um Weihnachten und Silvester zur finanziellen Probe werden. Geschenke, teure Festmähler und Partys können den Geldbeutel belasten. Jörg Mertens ist armutsbetroffen und engagiert sich für die Initiative „EineSorgeWeniger“.

Auf X (ehemals Twitter) schreibt er: „Angst vor Weihnachten und Silvester haben, weil als Grundsicherung oder Bürgergeld beziehender Mensch das Geld für Geschenke, Festessen, Teilhabe an Feiern fehlt und man völlig abgehängt alleine in der Wohnung sitzt.“

Und auch, wenn die Festtage mit gestiegenen Preisen verbunden sind, lässt sich der Silvesterabend mit dem ein oder anderen Tipp auch kostengünstiger gestalten.

An Silvester steht vor allem die Frage nach dem Essen im Raum, und die Antwort lautet: „Bring den Glanz der Sterneküche nach Hause!“ Statt teurer Gourmet-Menüs kannst du mit ein paar einfachen Rezepten und kreativen Ideen ein Silvesterdinner zaubern, das nicht nur köstlich ist, sondern auch den Geldbeutel schont. Ob selbstgemachte Fingerfood-Kreationen oder eine DIY-Cocktailbar – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

„Lässt sich auch ohne privates Silvesterfeuerwerk gut feiern“

Die Preise für Feuerwerkskörper schießen in die Höhe, aber das bedeutet nicht, dass der Nachthimmel dunkel bleiben muss. Verzichte auf teure Böller und setze stattdessen auf Wunderkerzen, die nicht nur sicherer sind, sondern auch eine magische Atmosphäre schaffen. Wenn es um den Countdown geht, zählt schließlich die gemeinsame Zeit, nicht die Menge des Pulvers.

Und auch Umweltschützer, Polizisten und Ärzte fordern ein Böllerverbot. So hat der Naturschutzbund Hamburg Privatleute dazu aufgerufen, zum Schutz der Tiere an Silvester auf Feuerwerk zu verzichten. Feuerwerk bringe nicht nur jedes Jahr eine enorme Belastung durch Feinstaub und viel Müll mit sich, es schade auch den Wildtieren. „Der Jahreswechsel lässt sich auch ohne privates Silvesterfeuerwerk gut feiern“, sagte Malte Siegert, der Vorsitzende des Nabu Hamburg.

Statt auf das traditionelle Bleigießen zu setzen, bietet das umweltfreundliche Wachsgießen eine sichere Alternative. Silvester-Sets für das Wachsgießen sind mittlerweile im Handel erhältlich, aber du kannst auch einfach alte Kerzenreste verwenden. Schmelze diese in einem Wasserbad, gieße sie in eine Silikon-Eiswürfelform und erhalte so perfekte Wachsrohlinge für das Gießen. Halte einen Löffel über eine Kerze, platziere den Wachsrohling, warte auf das Schmelzen und ab damit ins Wasser! Eine kostengünstige und umweltbewusste Art, die Zukunft zu enthüllen.

Bürgergeld: Gemeinsame Erinnerungen schaffen

Ein großartiger Silvesterabend steht und fällt mit den Menschen, die ihn mit dir teilen. Statt teurer Clubeintritte lade Freunde zu einem gemütlichen Spieleabend ein. Von „Monopoly“ bis „Tabu“ – die Zeit verfliegt, und ihr spart dabei nicht nur Geld, sondern schafft auch Erinnerungen, die Gold wert sind.

Ein absolutes Highlight darf an keinem Silvesterabend in Deutschland fehlen – „Dinner for One“. Der Sketch des britischen Komikers Freddie Frinton wurde bereits 1963 vom NDR produziert. „Dinner for One“ ist nicht nur ein Klassiker, sondern auch die perfekte Begleitung für einen vergnüglichen Silvesterabend. Die charmante Komik und der zeitlose Humor machen diese Sendung zu einer festen Größe in deutschen Wohnzimmern.

Silvester 2023 kann das Jahr sein, in dem du strahlst, ohne dass dein Geldbeutel weint. Der wahre Luxus liegt nicht im Geld, sondern in der Kreativität und der Freude am Zusammensein.