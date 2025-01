Bürgergeld: Mutter packt aus, wie hart das Leben ist – „Letzter Rettungsanker“

Während über die Abschaffung des Bürgergelds und über „faule Arbeitsunwillige“ diskutiert wird, rückt oft die Realität der Empfänger in den Hintergrund. Das will eine Mutter ändern und wird laut.

Auch spannend: ++Bundestagswahl: Mietenfrust bei Bürgern – Linke macht jetzt Ernst++

Auf TikTok zeigt Marbella Koch, beziehungsweise „Mama mit Budget“, wie viel sie für ihren Lebensunterhalt und den ihrer Kinder und Katze ausgibt und wie sie mit dem Geld haushaltet. Außerdem gibt sie in ihren Videos Tipps für Menschen, die Bürgergeld oder andere Sozialhilfe empfangen. Doch das ist nicht der Hauptcontent auf ihrem Kanal. Sie versucht, mit den Vorurteilen gegen Bürgergeld-Empfänger aufzuräumen. Immer wieder schlägt ihr auch Kritik und Hass entgegen, die sie dafür als Anlass nimmt.

„Ihr habt keine Ahnung!“: Bürgergeld-Mutter teilt aus

Auf einige der Kritikpunkte geht die Bezieherin ein. So beispielsweise auf den, dass Bürgergeld-Empfänger alle zu faul seien, um zu arbeiten. Damit wird auch die Mutter öfter konfrontiert. Darauf geht sie in einem Video ein: „Bürgergeld ist meistens der letzte Rettungsanker für Menschen, die in eine schwierige Situation gelangt sind. Doch warum Fakten checken, wenn das Internet doch eh wieder alles besser weiß?“

Schon gewusst? ++Grüne wieder Verbotspartei: Basis bringt Hammer ins Wahlprogramm++

Die Bürgergeld-Empfängerin legt noch eins drauf und wird sarkastisch: „An die Kommentatoren: Danke für Ihren Einsatz für die Gesellschaft von Deutschland.“ Tatsächlich liegt der Anteil der sogenannten Totalverweigerer, also Menschen, die trotz Arbeitsfähigkeit nicht arbeiten wollen, bei unter 0,3 Prozent. Der größte Teil der Bürgergeld-Empfänger sind Kinder unter 15 Jahren (1,6 Millionen von 5,5 Millionen Empfängern).

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Bürgergeld-Empfängerin informiert auf TikTok über ihr Wochenbudget

Auch den Vorwurf eines Users, die Sozialhilfe sei ein „Rundum-sorglos-Paket“, dementiert Mama mit Budget in einem Video ausführlich. „Wenn du einfach mal mit Leuten reden würdest, die aufstocken, die Bürgergeld bekommen, gerade wenn es Alleinerziehende mit Kindern sind“, dann würde der User „mitbekommen, dass Bürgergeld kein Rundum-sorglos-Paket ist, sondern nicht einmal für das Nötigste reicht. Teilweise reicht es noch nicht einmal für alle Lebensmittel.“

Bürgergeld-Empfänger würden an allen Ecken und Enden sparen, erklärt die Creatorin. „Sie können keine Renovierungen machen, sie können keine Kleidung kaufen. Und gerade wenn da Kinder involviert sind: Überlege dir mal, wie schlimm das ist. Du hast überhaupt keine Ahnung.“

Ein Rettungsanker oder ein Stigma?

Empfängerin auf TikTok mit Bürgergeld-Vorwürfen konfrontiert Foto: Screenshot der Redaktion aus einem Video von Mama mit Budget

Die Einschätzungen der Mutter werden durchaus von Sozialverbänden, Gewerkschaften und Experten geteilt. Sie argumentieren, dass die Leistungen trotz der Erhöhung nicht ausreichen, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten zu decken, insbesondere angesichts der Inflation, steigender Mieten und Energiekosten.

Kritiker bemängeln außerdem, dass das Bürgergeld die soziale Teilhabe und ein Leben in Würde für viele Menschen nicht ausreichend sicherstellt, was besonders Familien und Alleinerziehende betrifft.

Andererseits wird das Bürgergeld vor allem von konservativen und wirtschaftsnahen Kreisen kritisiert, da es ihrer Meinung nach zu teuer sei, die Arbeitsmoral schwäche und falsche Anreize setze.

Mehr News:

Befürworter betonen hingegen, dass es Armut reduziert, die Existenz sichert und Menschen mehr Würde und Unterstützung bietet. Die Debatte bleibt daher stark politisch aufgeladen.