Spar-Hammer bei DB: 21.000 Sitzplätze weg! Lässt Schwarz-Rot das zu?

Diese „Spiegel“-Meldung sorgt für Wirbel! Die Deutsche Bahn plant laut eines brisanten internen Papiers offenbar drastische Sparmaßnahmen. Doch nicht nur das Management der DB wird nun im Netz kritisiert, sondern auch die schwarz-rote Bundesregierung mit Verkehrsminister Patrick Schnieder.

Wie der „Spiegel“ exklusiv berichtet, plant die Deutsche Bahn rund 21.000 Sitzplätze im Fernverkehr abzubauen. Das wäre ein Minus von acht Prozent. Mit anderen Worten: Das Angebot schrumpft deutlich zusammen!

+++ Interessant: Regenbogen-Rebellion im Bundestag! Klöckner kriegt ihr Fett weg +++

Spar-Kahlschlag im Fernverkehr der Deutschen Bahn?

Konkret sollen bis 2026 insgesamt 42 Prozent der derzeitigen Intercity-Sitzplätze (IC) wegfallen. Immerhin: Die Anzahl der ICE-Plätze soll gleich bleiben. Aber es gibt noch andere Entscheidungen, die für Erstaunen sorgen und Schwarz-Rot mit unter Druck setzen.

So plane die Spitze der Deutschen Bahn zudem die Ausmusterung der 330 km/h schnellen ICE-3-Züge. Ebenso aller ICE-T-Züge mit Neigetechnik. Darüber hinaus sollen 27 Doppelstock-Züge des Typs ICE 2 abgegeben werden. Ferner werde die Bestellung von 19 neuen Zügen des Typs ICE L aus Spanien storniert. Das wäre ein Spar-Kahlschlag im Fernverkehr, wenn das alles so kommt.

Im Netz zeigen sich nicht wenige DB-Kunden angesichts dieser Meldungen höchst irritiert und verärgert. Der bekannte Dokumentarfilmer Stephan Lamby fragt auf X: „Sollen wir künftig mehr Auto fahren? Oder wieder fliegen?“ Diese Meldung stehe für die „deutsche Klimapolitik im Jahr 2025“.

Wie reagiert Schwarz-Rot auf den DB-Hammer?

„Wieso lässt Minister Schnieder das zu? Die Bahn gehört dem Bund!“, empört sich ein den Grünen-nahestehender X-Nutzer. „Der Verkehrsminister muss sie endlich führen und darf sie nicht länger sich selbst überlassen!“

Weitere Nachrichten für dich:

Auch Paula Piechotta, Bundestagsabgeordnete der Grünen, schaltet sich direkt in die Debatte ein. Sie bringt den Regierungswechsel in Berlin mit dem jetzt enthüllten DB-Sparkurs in Verbindung. „Sitzplätze im IC sollen halbiert werden, ICEs verscherbelt werden. Mehr Fahrgäste auf der Schiene wird man so nicht erreichen. Danke Schwarz-Rot für nichts.“