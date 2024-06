EM 2024: Belgische Zeitung warnt Fans DAVOR – es ist peinlich für Deutschland

Am Montag (17. Juni) steigt Belgien in die EM 2024 ein. Der Geheimfavorit spielt in Gruppe E in Frankfurt am Main gegen die Slowakei. Die weiteren Vorrundenspiele bestreitet das Team in Stuttgart und Köln.

Vor allem in die Rheinmetropole könnten viele belgische Fans mit dem Auto reisen. Eine Autofahrt von Antwerpen oder Brüssel nach Köln dauert nur rund zwei Stunden. Doch nun warnt eine belgische Zeitung vor den Tücken!

Belgien-Fans vor Schneckentempo-Bürokratie in Deutschland gewarnt

So informierte das Brüsseler Lokalblatt „La Capitale“ seine Leserinnen und Leser, dass man in vielen deutschen Städten Vignetten für die Umweltzone brauche. Das Problem: Die Zustellung dieser Umweltplaketten würde oft mehrere Tage dauern. Was daran besonders peinlich ist für das Gastgeberland Deutschland, klärt ZDF-Reporter Florian Neuhann auf.

Neuhann war es auch, der den Artikel im „La Capitale“ entdeckte. Er schreibt auf X: „Belgier sind gewohnt, das alles online binnen Sekunden zu erledigen.“ Da sind wir wieder bei einer der größten deutschen Baustellen: die schleppende Digitalisierung im Land.

Im Vergleich zu vielen anderen Staaten, wie in diesem Fall Belgien, hat Deutschland einen gehörigen Rückstand. Tatsächlich kann die Lieferung einer Umweltplakette (bzw. Feinstaubplakette) laut TÜV Süd „bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen.“ Immerhin ist die Bestellung online auch aus dem Ausland möglich.

EM 2024 in Deutschland: Auch Briten machten ihre Erfahrungen

Derweil machten auch britische Fußballfans schon ihre Erfahrungen, vor allem in Gelsenkirchen. Ein Sky-Reporter von der Insel warnte sie davor, dass sie Bargeld mitnehmen sollten in die Ruhrpott-Stadt, weil man mit Kreditkarten nicht in den örtlichen Restaurants und Kneipen zahlen könne.

Die Fußballstadien in Deutschland mögen international Spitzenklasse sein, bei der Digitalisierung aber hinkt Deutschland hinterher – wie die Meldungen ausländischer Pressevertreter aus Belgien und England unterstreichen.