Bauern-Proteste: Klinik-Personal auf 180 – „Werde Strafanzeige wegen Nötigung stellen“

Stau, Streik, Säbelrasseln! Es sollte ein Generalstreik werden am 8. Januar, manche rechte Gruppierung träumt gar vom Beginn eines Umsturzes in Berlin, dem Ende der Ampel-Regierung. Die Bauern wollen das Land lahmlegen. Es sollen Proteste werden, wie sie „das Land noch nie erlebt hat“, so die Drohung von Bauernverband-Präsident Joachim Rukwied.

Hauptanliegen der Bauern ist die Rücknahme der Subventionskürzungen durch die Ampel, die allerdings teilweise schon erfolgt sind. Insbesondere nach dem bedrohlichen Fähren-Vorfall mit Vizekanzler Robert Habeck riefen viele Politiker die Landwirte zur Mäßigung auf. Sie sollten sich nicht von Rechtsradikalen vereinnahmen lassen (mehr hier). Spediteure und Handwerker kündigten im Vorfeld an, sich ihnen anzuschließen. Im News-Ticker bleibst du auf dem Laufenden.

News-Ticker zum Bauern-Protest in Deutschland

6.21 Uhr: Empörung groß – „Die Bauern haben kein Recht, Personenkontrollen durchzuführen“

„Geht es euch noch gut?“, fragt Alexander Eichholtz auf X (früher Twitter) empört. Er ist ein Klinikpersonalrat in der Charité-Klinik in Berlin. Er regt sich darüber auf, dass die Bauern „Pflegekräfte, Ärzte, Essen-auf-Räder-Fahrer, Krankenschwestern und Hebammen“ im Vorfeld dazu aufgerufen hat, sich erkennen zu geben. Dann würden sie nicht auf der Durchfahrt ins Krankenhaus behindert werden. Vor allem in Mecklenburg-Vorpommern wurden Passierscheine angekündigt. „Das ist die selbe Übergriffigkeit wie bei der Letzten Generation“, findet Eichholtz.

Ein anderer Mann, der nach eigenen Angaben als Pfleger arbeitet, wird ebenfalls deutlich: „Ich lasse mir keinen Passierschein ausstellen. Ich werde dann umdrehen, meinen Arbeitgeber informieren, dass ich abgehalten werde zum Dienst zu erscheinen, anschließend Strafanzeige wegen Nötigung stellen. Ich hoffe meine Kollegen machen das genauso.“

Auch viele andere regten sich schon am Sonntag über mögliche Passierscheine für ausgewählte Personenkreise aus:

„Die Bauern haben kein Recht, Personenkontrollen durchzuführen. Wenn ein Arzt einen Kilometer vor der Demo im Stau steht, wie soll der sich ‚zu erkennen‘ geben? Das haben die Veranstalter nicht mehr im Griff. Wer mit Traktoren und Lkw die Innenstädte lahmlegt, hat sich delegitimiert.“

„Das Gewaltmonopol liegt ausschließlich beim Staat. Punkt.“

„Völlig absurd, dass irgendwer meint zu entscheiden, wer wichtig genug ist. Pflegekraft logisch, aber meinen die Leute, ein Krankenhaus läuft ohne Reinigungskräfte, Hausmeister, Security?“

6.06 Uhr: Ampel-Galgenmännchen am Brandenburger Tor

Es sind genau diese Bilder, die der Bauernverband vermeiden will. Am Brandenburger Tor steht seit Sonntagabend ein Traktor mit einem gelb-grün-rot gekleideten Männchen am Galgen.

Das fordert der Bauernverband von der Ampel

Darum geht es in dem Streit zwischen Landwirten und Bundesregierung:

Um den Haushalt 2024 aufzustellen, kündigte die Ampel-Koalition Kürzungen bei Subventionen für Landwirte an.

Nun will die Bundesregierung Vergünstigungen beim Agrardiesel nicht sofort streichen, sondern in mehreren Jahresschritten vollziehen. 2024 soll es hier noch keine Streichungen geben. Anders bei der Kfz-Steuerbefreiung – hier bleibt die Ampel bei der geplanten Abschaffung.

Die Landwirte besänftigt das nicht: „Beide Kürzungsvorschläge müssen vom Tisch“, so Bauern-Präsident Rukwied.

Die Transportbranche will sich solidarisieren und gegen Mehrbelastungen unter anderem durch die CO2-Bepreisung demonstrieren.

5 Uhr: Kein komplettes Verkehrschaos in Deutschland

Da die Gewerkschaft der Lokomotivführer nun doch erst ab Mittwoch streiken wird, dürfte es zum Wochenauftakt kein komplettes Verkehrschaos in Deutschland geben (mehr zur GDL-Streikankündigung). Die Züge fahren normal – doch viele Straßen und Autobahnen sollen von den Bauern zum Auftakt ihrer Protest-Aktionswoche blockiert werden.