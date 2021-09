Armin Laschet: ER soll CDU-Wahlkampf retten – und sorgt für Gespött: „Kelly Family ist überall“

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet fährt die schweren Geschütze auf! Rund drei Wochen vor der Bundestagswahl und angesichts dramatisch sinkender Umfragewerte hat Armin Laschet am Freitag ein sogenanntes „Zukunftsteam“ vorgestellt.

Armin Laschet zieht die Zügel an – doch sein neues „Zukunftsteam“ sorgt auch für Lacher. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Mit der Unterstützung von unter anderem Friedrich Merz und Dorothee Bär will der CDU-Vorsitzende das Ruder vor der Wahl am 26. September noch einmal rumreißen. Doch eine Personalie in der achtköpfigen Runde wirft Fragen und Spott auf.

Armin Laschet bekommt Unterstützung von Musikmanager

Armin Laschet steht unter Druck. Die Umfragewerter der Union befinden sich im Sinkflug, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz baut seinen Vorsprung immer weiter auf.

Zeit für ein Team, das auf den letzten Metern noch einmal den Wahlkampf der CDU ankurbelt – so wie CDU-Bundestagskandidat Joe Chialo, der sich im „Zukunftsteam“ um die Bereiche Kreativwirtschaft und Innovation kümmern soll.

Das ist das „Zukunftsteam“ von Armin Laschet

Friedrich Merz (Experten für Wirtschaft und Finanzen)

Peter Neumann (Terrorismus-Experte)

Silvia Breher (Stellvertretende CDU-Vorsitzende)

Karin Prien (Bildungsministerin Schleswig-Holstein)

Andreas Jung (Vize-Unionfraktionschef)

Joe Chialo (Bundestagskandidat Spandau)

Barbara Klepsch (Kultusministerin Sachsen)

Dorothee Bär (Digital-Staatsministerin der CSU)

Was ihn für die Position qualifiziert: Der ehemalige Sänger ist Manager von den Bands „Santiano“ und der „Kelly Family“.

Armin Laschet und Joe Chialo wollen die Umfragewerte der Union wieder nach oben bringen. Foto: picture alliance/dpa

Der Sohn einer tanasanischen Diplomatenfamilie kommt wie Laschet aus NRW, ist für den 60-Jährigen ein Mensch, „der um die Ecke denkt, die Dinge anders macht.“ Außerdem sei er kreativ und könne die Menschen bewegen.

Armin Laschet und Joe Chialo – „Die Kelly Family ist überall“

So weit, so gut. Doch auf Twitter hagelt es Spott und Gelächter für den Kreativ-Manager im Team Laschet. Es gibt offenbar zu viele ironische Vergleiche, die man zwischen der CDU und der erfolgreichen Folklore-Familie ziehen kann.

Eine Auswahl der Kommentare auf Twitter zu dem Hashtag „Kelly Family“:

„Laschet beruft den Manager der Kelly Family in sein Team. Die Kelly Family ist mittlerweile überall, ich traue mich nicht mehr, unters Bett zu gucken.“

„Uff, ich dachte zuerst das ist ein Witz, aber der Manager der Kelly Family ist ja wirklich dabei. Ach du scheisse...“

„Laschet holt den Manager der Kelly Family in sein 'Zukunftsteam', weil Joe Chialo Erfahrung damit hat, Gruppen erfolgreich zu machen, deren Mitglieder nichts können und sich gegenseitig hassen.“

„Hab gelesen, Laschet ist gerade der Kelly Family beigetreten.“

Auch ein Interview-Auszug von Lutz van der Horst mit Joe Chialo geht noch einmal viral.

Dieser geballte Enthusiasmus des #Zukunftsteam|s für Laschet beeindruckt mich dann doch. pic.twitter.com/hMGimqGCdw — Philip Le Butt (@PhilipLeButt) September 3, 2021

In diesem fragt der „Heute Show“-Reporter den 51-Jährigen, ob ein Comeback der „Kelly Family“ oder der CDU wahrscheinlicher wäre – die Antwort ist verlegenes Schweigen.