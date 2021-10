Maischberger, Lanz und Co.: Das sind die deutschen Talkmaster

ARD: Programmänderung! Darum fällt „Hart aber fair“ am Montag aus

ARD-Zuschauer kennen seit über zehn Jahren nicht anders: Am Montagabend läuft im Ersten die Polit-Talkshow „Hart aber fair“ mit Moderator Frank Plasberg.

ARD-Zuschauer müssen diesen Montag auf „Hart aber fair“ und Moderator Frank Plasberg verzichten. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Diesen Montag gucken die „Hart aber fair“-Fans jedoch in der ARD in die Röhre – nachdem die Talkshow bereits letzten Montag ausfiel, gibt es auch am heutigen Montag ein anderes Programm.

ARD kickt „Hart aber fair“ aus dem Programm – das steckt dahinter

Am 11. Oktober flimmerte die letzte „Hart aber fair“-Folge in der ARD über die TV-Bildschirme, seitdem müssen die Zuschauer auf den Talk mit Frank Plasberg verzichten.

Denn schaut man in das Fernsehprogramm des Öffentlichen-Rechtlichen Senders für diesen Montag, ist von der Politik-Talkrunde nichts zu sehen. Stattdessen läuft in der ARD ab 20.15 Uhr zunächst die Doku „Schalom und Hallo – 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“, danach eine Exklusiv-Reportage über „Die Macht der Drogenmafia“.

Das ist die ARD-Sendung „Hart aber fair“:

wurde am 31. Januar 2001 das erste Mal ausgestrahlt, allerdings immer mittwochs beim WDR

dauert aktuell 75 Minuten und wird montags in der ARD ausgestrahlt

Moderator ist Frank Plasberg, der 2020 von Susan Link vertreten wurde

neben den Gästen im Studio haben auch die Zuschauer die Möglichkeit, sich per Mail oder über die sozialen Medien zu dem Diskussion-Thema zu äußern

Grund für die Programmänderung ist laut „Watson“ eine Pause der großen Talk-Sendungen, die es regelmäßig im Jahr gibt und auch Kollegen wie Anne Will oder Sandra Maischberger betrifft. „Im Herbst gehen alle drei Talk-Formate für kurze Zeit in eine Pause“, wird eine Sprecherin der ARD zitiert.

Da die Sendungen nicht von der ARD selbst, sondern von Produktionsfirmen auf die Beine gestellt werden, werden diese nur für eine bestimmte Anzahl von Sendungen im Jahr beauftragt.

ARD: Dann kehrt „Hart aber fair“ ins Programm zurück

Tatsächlich pausierte der Talk bei Anne Will in den mittleren beiden Oktober-Wochen, kehrt nach zwei „freien“ Sonntagen am 24. Oktober ins Programm zurück.

Auch Sandra Maischberger ist aktuell nicht mit ihrer Talkshow im Fernsehen zu sehen, sie pausiert seit dem 13. Oktober bis zum 3. November, so „Watson“.

Ein Wiedersehen mit „Hart aber fair“ gibt es in der gleichen Woche (am 1. November) – da zeigt die ARD die Sendung wie gewohnt um 21 Uhr. (kv)