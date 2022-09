Annalena Baerbock und Luisa Neubauer gelten in den USA als „Stars“

Grünen-Politikerin Annalena Baerbock polarisiert in Deutschland. Die einen bewundern sie dafür, dass sie als Außenministerin Profil zeigt und sich für eine werteorientierte Politik stark macht. Rechtskonservative Kreise reagieren auf die Grüne aber weiterhin allergisch. In den USA kommt Annalena Baerbock aber offenbar ziemlich gut an! Nun wurde ihr eine besondere Ehre zuteil.

Doch nicht nur Baerbock ist in den Vereinigten Staaten populär, sondern auch eine weitere Deutsche findet Anerkennung: Klimaaktivistin Luisa Neubauer.

Ausland blickt auf zwei Deutsche: Baerbock und Neubauer wird große Ehre zuteil

Das renommierte „Time“-Magazin sieht in Annalena Baerbock einen der „aufstrebenden Stars“ weltweit. Die deutsche Außenministerin hat es in eine Liste der 100 Persönlichkeiten geschafft, der man zukünftig eine einflussreiche Rolle zutraut. Nicht nur Politiker stehen auf der Liste, sondern es werden auch Musiker, Mediziner, Unternehmer oder Aktivisten von allen Ecken der Erde aufgeführt.

Über Baerbock findet ihr US-Kollege, Außenminister Antony Blinken, im Magazin lobende Worte: „Wenn ich darüber nachdenke, was mich in diesen Zeiten optimistisch stimmt, dann ist es, eine Partnerin zu haben, die so nahtlos Prinzipien und Pragmatismus vermischt.“ Die Grüne habe es geschafft, USA und Deutschland, sowie alle anderen transatlantischen Verbündeten näher zusammen zu bringen.

Luisa Neubauer eine „der treibenden Kräfte“

Auf der „Time 100 Next“-Liste ist mit Luisa Neubauer noch eine zweite Deutsche aufgeführt. „Ich empfinde eine tiefe Demut“, schreibt die Aktivistin auf Twitter sinngemäß auf Englisch und bedankt sich beim Magazin.

Ihre Mitstreiterin Vanessa Nakate aus Uganda erklärt im „Time“-Magazin die Entscheidung so: Neubauer sei eine der „treibenden Kräfte hinter der Entstehung von Fridays for Future in Deutschland“. Und weiter: „Als talentierte Organisatorin und mitreißende Rednerin ist sie seitdem zu einer mächtigen Stimme in einer Generation junger Deutscher geworden, die sich gegen Untätigkeit auflehnen“.

Auch in den USA ist also angekommen, dass der 41-jährigen Baerbock und der 26-jährigen Neubauer die politische Zukunft in Deutschland gehören könnte – und sie die Gegenwart bereits deutlich prägen. Ob es ihren Gegnern hierzulande passt oder nicht.