Angela Merkel: Ex-Sprecher Seibert wie neuer Mensch – „Jobwechsel hat gut getan“

Mit der Groko ging nicht nur die Merkel-Ära zu Ende. Mit ihr verabschiedeten sich auch viele andere Menschen aus der Regierung und gingen neue Wege. So auch Ex-Regierungssprecher Steffen Seibert.

Der frühere ZDF-Moderator ist heute Botschafter in Israel. Nachdem er Angela Merkel jahrelang gute Dienste erwies, scheint ihm der Jobwechsel ziemlich gut zu tun.

Angela Merkels Ex-Sprecher wie ausgewechselt

Nachdem Steffen Seibert als Regierungssprecher für Angela Merkel zuständig war, ist er heutiger Botschafter von Israel. Auf Twitter teilt er häufig seine Eindrücke vom Land. Oft macht er auch Ausflüge zu interessanten Zielen, die ihm seine Community vorschlägt. Jüngst zeigte er sich in einem Video aus einer Galerie, in der die Deutsche Einheit zelebriert wird.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Hebräisch erklärt er kurz die Bilder und macht dabei einen glücklichen Eindruck. Das schien auch den Nutzerinnen und Nutzern nicht entgangen zu sein. „Gut sehen Sie aus, Herr Seibert. Der Jobwechsel hat ihnen sichtlich gut getan.“ kommentiert jemand unter dem Twitter- Video des 62-Jährigen. Besonders seine Hebräisch-Sprachkenntnisse werden von vielen im Netz gelobt: „Das hört sich schon ziemlich flüssig an. Super!“, schreibt beispielsweise eine Frau. Ein anderer Mann schreibt wohl etwas neidisch: „Nicht zu glauben, dass Seibert über 60 ist.“

Das ist Steffen Seibert:

Geboren 1960 in München studierte er später Mittlere und Neuere Geschichte, Deutsche Literaturwissenschaft und Öffentliches Recht in Hamburg und London

Von 2003 bis 2010 moderierte Seibert die Hauptsendung der „ heute“-Nachrichten um 19 Uhr im ZDF

Von 2010 bis 2021 war Seibert Sprecher der Bundesregierung

Namensvetter Steffen Hebestreit ersetzt Merkel-Sprecher

Nachdem Angela Merkel und ihre Regierung die Plätze für die Ampel räumen mussten, erhielt auch Steffen Seibert einen Nachfolger. Steffen Hebestreit ist das neue Sprachrohr unter der Führung von Kanzler Olaf Scholz.

Der Einsatz von Hebestreit als Seibert-Nachfolger verwundert nicht. Dieser war Leiter der Hamburger Landes­vertretung in Berlin und damit die Stimme des damaligen Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz in Berlin. Schon 2018 übernahm Hebestreit die Aufgabe des Sprechers, als Scholz Finanzminister in der großen Koalition wurde.