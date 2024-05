Angela Merkel: Details zu ihrem Buch kommen raus – prompt reagieren ihre Gegner heftig

In diesem Jahr stehen zwei besondere Ereignisse im Leben von Angela Merkel an: Am 17. Juli wird die frühere Bundeskanzlerin 70. Und am 26. November wird weltweit ihre Autobiografie erscheinen. Das Datum gab der Verlag Kiepenheuer & Witsch nun bekannt. Pünktlich also zum Weihnachtsgeschäft – das rund 700 Seiten umfassende Werk wird wohl unter vielen Christbäumen liegen.

Dabei fällt vor allem der Titel der Kanzlerin-Memoiren auf und sorgt für manche irritierende Reaktionen in den Sozialen Netzwerken.

Stolzer Preis für Merkels Biografie – sie erscheint zum Weihnachtsgeschäft

Am Montag (13. Mai) sorgte Merkel gleich zweimal für Aufmerksamkeit. Zum einen kündigte der KiWi-Verlag an, dass die Erinnerungen der CDU-Politikerin am 26. November erscheinen werden – und das in 30 Ländern gleichzeitig! Das Buch hat sie zusammen mit ihrer Vertrauten und Büroleiterin Beate Baumann verfasst.

Parallel wird es ein Hörbuch geben, das im Argon Verlag erscheint und von Schauspielerin Corinne Harfouch eingelesen wird. Auffällig auch der Preis der Biografie: Der Verlag selbst gibt „ca. 42 Euro“ an. Es dürfte ein riesen Geschäft für den Verlag und Merkel zur Weihnachtszeit werden!

Zum anderen erschien Merkel am Montagabend in der Grünen-Fraktion und hielt eine Rede zur Verabschiedung von Jürgen Trittin aus dem Bundestag. Dass Merkel ausgerechnet bei der politischen Konkurrenz auftritt, während sie beispielsweise auf dem CDU-Parteitag in der vergangenen Woche fern blieb, sorgte im Vorfeld schon für eine Überraschung.

Altkanzlerin nennt ihr Buch ausgerechnet so: „Kritiker bekommen Schnappatmung“

Irritiert zeigt sich so mancher auch über den Titel der Kanzlerin-Biografie: „Freiheit“ steht groß auf dem Cover. Nur „Freiheit“. „Spiegel“-Reporter reagiert auf X: „Wieviel Kapitel in ‚Freiheit‘ werden die nicht enden wollenden Corona-Lockdowns einnehmen?“

Tatsächlich spotten manche Kritiker der strengen Corona-Maßnahmen zum Ende der Kanzlerin-Ära von Merkel, dass Freiheit nicht das ist, was man mit ihr verbinde. Andere meinen zudem, dass sie eine sozialdemokratische Politik eines starken Staates verfolgte – also einen ganz anderen Schwerpunkt setzte als „Freiheit“.

Doch es gibt auch Merkel-Verteidiger. „Da bekommen die ärgsten Kritikerinnen & Kritiker erstmal Schnappatmung“, bemerkt „Tagesspiegel“-Journalist Johannes Altmeyer. „Spiegel“-Journalistin bemerkt: „Ich lese viel Häme hier, weil Angela Merkel ihre Memoiren ‚Freiheit‘ nennt. Als Ostdeutsche kann ich mir keinen passenderen Titel vorstellen. Niemand, der nicht selbst hinter einer Mauer geboren wurde, wird das verstehen.“

Tatsächlich dürfte sich ein Schwerpunkt der Biografie um Merkels Jahre in der DDR und die Möglichkeiten drehen, die ihr persönlich die deutsche Wiedervereinigung und das Leben in der freiheitlichen Bundesrepublik bieten konnten.