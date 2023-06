AfD will EU auflösen – Idee „komplett am Leben vorbei“

Die AfD erlebt in den Umfragen gerade einen Höhenflug. Obwohl es bis zur Bundestagswahl noch eine Weile dauert, macht sich die Partei für die die Europawahl 2024 wohl mindestens genauso große Hoffnungen. Im Zuge dessen stellt sie nun ihr Programm für die EU-Wahl auf die Beine.

Ein Punkt darin sorgt bereits jetzt für viel Gesprächsstoff. So plant die AfD die Auflösung der Europäischen Union (EU). Gegenstimmen kritisieren jetzt aber, dass die Partei bei der Idee anscheinend einen wichtigen Punkt nicht auf dem Schirm hat.

AfD will Auflösung der EU

Für die EU-Wahl 2024 will die AfD auf einem Bundesparteitag Ende Juli ihr Programm beschließen. Darin soll die brisante Forderung nach Auflösung der EU enthalten sein. Als Nachfolger möchte die Partei eine „neue europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft“ gründen. Das geht aus einem Leitantrag hervor, über den zuerst die „Welt“ berichtet hatte.

Konkret soll das EU-Parlament abgeschafft werden, so die Forderung der AfD. Weiter heißt es, dass „über alle Grundfragen der EU durch nationale Volksabstimmungen“ entschieden werden soll. Auch über den Verbleib Deutschlands in der Europäischen Union soll per Volksabstimmung entschieden werden. In dem Leitantrag wird außerdem der Ausstieg aus dem Euro und die Rückkehr zu nationalen Währungen gefordert.

AfD-Idee „komplett am Leben vorbei“

Für den Vorschlag bekommt die Partei alles andere als Zuspruch. Auf Twitter findet ein Nutzer besonders klare Worte: „Wer hier die Auflösung der EU befürwortet, läuft einfach komplett am Leben vorbei, oder möchte bewusst Deutschland schaden. (…) Hat das Vorgehen von Russland gegen die Ukraine nicht gereicht, um zu verstehen, dass wir Bündnisse brauchen?“

Besonders durch den Brexit halten viele den AfD-Vorschlag für Nonsens: „Fragt doch mal in UK nach, wie es sich momentan so ohne Europäische Union lebt?!“ Tatsächlich erlebt das Vereinigte Königreich viele wirtschaftliche Schwierigkeiten seit seinem EU-Ausstieg. Allem voran durch den Import und Export, der durch den Wegfall des EU-Binnenmarkts schwieriger wurde.

Ob sich die AfD mit ihrem Vorschlag bei der Europawahl durchsetzt, wird sich nächstes Jahr zeigen. Bei der Europawahl im Jahr 2019 war die Partei in Deutschland auf elf Prozent der Stimmen gekommen. Damit war sie nach CDU, Grünen und SPD die viertstärkste Kraft.