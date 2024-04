AfD-Spitzenkandidat Krah hält sich für intelligenter – der Grund ist lächerlich

Er findet alle Feministinnen „hässlich und grässlich“ und rät jungen Männern dazu, keine Pornos zu schauen: Maximilian Krah, der exzentrische AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl 2024.

Nun hatte der 47-Jährige erneut einen fragwürdigen Auftritt. Er referierte über Flughäfen und gemäß des ethnopluralistischen Weltbilds der Neuen Rechten über die Intelligenz der verschiedenen Ethnien und Kulturen auf der Welt.

AfD-Spitzenkandidat Krah referiert über Airports

Wenn „Schampus-Max“ der beste AfD-Mann für Europa sei, wer sind dann die anderen, fragte die „Bild am Sonntag“. Und tatsächlich sorgen die Statements des Politikers immer wieder für Fragezeichen und Kopfschütteln. So auch bei einem Auftritt im AfD-Kreisverband Gifhorn. Ein neuer Clip kursiert im Netz. Die wirren Ausführungen von Krah im Wortlaut:

„Stellen Sie sich vor, Sie fliegen vom Frankfurter Flughafen. Da haben Sie zwei Terminals. Das Terminal 1 hat die Gates A, B, Z … und so weiter. Und dann noch mal durchnummeriert bis 40. Jetzt sage ich Ihnen, Sie kommen an am Terminal 1, B20, und müssen zu Terminal 1, A37. Dann ist Intelligenzquotient etwas, was die Fähigkeit beurteilt, wie zielsicher Sie am richtigen Ausgang ankommen werden. Jetzt gibt es Kulturen in der Welt, die verzichten auf Flughäfen, die derartige Dimensionen annehmen.“ Maximilian Krah am 6. April 2024 in Wesendorf (Landkreis Gifhorn)

Im Anschluss verbindet das Krah sein Flughafen-Beispiel dann mit der vermeintlich schlechten Einwanderungspolitik in Deutschland. Man hole sich zu viele Menschen ins Land, die Probleme mit solchen Aufgaben haben. Der AfD-Mann hält sich also für intelligenter, weil er den Flieger nicht verpasst (was so ziemlich alle Passagiere in der Regel hinbekommen).

Flughäfen in Dubai und Delhi haben drei Terminals

Der Frankfurter Flughafen lag gemessen am Passagieraufkommen im Jahr 2022 übrigens auf Platz 18 weltweit. Weit vor Frankfurt liegen nicht nur mehrere US-Airports, sondern auch der Indira Gandhi International Airport in Delhi (Indien), sowie die Flughäfen Istanbul in der Türkei und Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. In dem arabischen Land sowie in Delhi gibt es sogar drei Terminals.

Nun wäre interessant zu wissen, ob der Intelligenzquotient des AfD-Spitzenpolitikers auch für diese räumlichen Herausforderungen ausreicht.