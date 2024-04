Pikante Nachricht vom AfD-Chef: Was Chrupalla Altkanzler Schröder prophezeit

Herzliche Glückwünsche von Rechtsaußen: Altkanzler Gerhard Schröder bekam zu seinem 80. Geburtstag auch von AfD-Chef Tino Chrupalla beste Wünsche mit auf dem Weg.

Der Inhalt der Nachricht ist besonders pikant, denn er zeigt, wie nah sich der SPD-Mann und die AfD zumindest in der Russland-Politik stehen.

Das sagt Chrupalla dem Altkanzler voraus

Diese Steilvorlage ließ sich Chrupalla nicht entgehen: Zum runden Geburtstag von Schröder verfasste er einen Glückwunsch und postete ihn im Netz. Auf X schrieb er am Sonntag (7. April): „Gerhard Schröder wird heute 80. Als Kanzler setzte er sich für strategische Partnerschaft mit Russland ein und bereitete Nord Stream, der Lebensader unserer Industrie, den Weg.“ Und dann kam der besonders bemerkenswerte Teil der Botschaft.

Chrupalla sagt voraus: „Sein Lebenswerk wird einst vollendet.“ Er gratuliere „dem Bundeskanzler a.D. herzlich zum Geburtstag.“

Schröders Lebenswerk, die Erdgas-Pipeline in der Ostsee zwischen Russland und Deutschland werde eines Tages in Betrieb gehen, prophezeit der AfD-Mann hiermit. Aktuell sieht nichts danach aus. Seit über zwei Jahren verschärft sich die Auseinandersetzung zwischen Putin-Russland und dem Westen. Sogar einen militärischen Konflikt mit der NATO halten viele Beobachter für nicht ausgeschlossen.

Herzliche Nachricht aus der AfD für Gerhard Schröder

Doch Chrupalla und Schröder halten eisern fest an der Bindung zu Russland, trotz des undemokratischen Regimes von Kreml-Chef Putin. Trotz des Angriffkrieges in der Ukraine. Trotz der willkürlichen Unterdrückung der Opposition in Russland. Hier sind sie politisch auf einer Linie.

Gerhard Schröder ist politisch zu einer Randerscheinung geworden in der Bundesrepublik. Applaus bekommt er nun aus dem AfD-Lager.