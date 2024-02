AfD-Spitzenkandidat pöbelt beim Bier: „Feministinnen sind alle hässlich“

Der Ampel-Regierung wird gerne vorgeworfen: Weil sie die Probleme der Menschen nicht löst, wenden sich die Menschen von ihr ab und der AfD zu. Doch wenn man DIESE Aussagen von Maximilian Krah (AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl) hört, können einem ernsthafte Zweifel kommen, dass er mit seiner Partei auch nur einziges Problem lösen würde. Jedenfalls spricht er dort nicht über kleine Renten oder hohe Mieten.

+++ Mehr zur AfD +++

In einem Video, das derzeit auf X (früher Twitter) viral geht, sieht man Krah (47) bei seiner Rede zum Politischen Aschermittwoch. „Das was uns zusammentreibt ist, dass wir echt sein sollen. Wir wollen echte Männer sein, meine Herren. Und echte Männer sind rechts. Gejohle und Gegröle“, ruft Krah.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Und als echte Männer wollen wir echte Frauen haben.“ „Jawohl“, ruft daraufhin die Menge. Krah wird beleidigend: „Feministinnen sind alle hässlich und grässlich.“

Krah: „Wenn nur Männer da wären, wäre es doch furchtbar“

Krah weiter: „Aber echte Frauen inspirieren uns. Wenn nur Männer da wären, wäre es doch furchtbar. Wir würden ständig streiten. Wir würden alles rationalisieren. Wo bleibt die Empathie? Wo bleibt die Fähigkeit durch Intuition Dinge zu erkennen. Wo bleiben die, die uns die Hand auf die Schulter legen und sagen: Jetzt ist mal gut. Wo bleiben die die durch Blicke Entscheidungen treffen können?“

Krah fordert die Frauen auf: „Liebe Frauen seid Frauen. Und zur Weiblichkeit gehört die Mutterschaft dazu. Das ist das, was uns inspiriert. Das ist das, was uns groß macht – echte Männer, echte Frauen, ein echtes Volk, das was aufbaut. Schluss mit der linken Umerziehung.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem anderen Video erklärt er ähnliches. Die Öffentlichkeit reagiert irritiert und abgestoßen. So kommentiert Jörg Kachelmann eines der Videos: „Nach Betrachten des Videos bin ich doch überzeugt, dass es sinnvoll und gottgewollt ist, dass wir „Schritt für Schritt aussterben“.

Ein anderer schreibt auf X leicht spitz: „Das Geile an diesem Typen ist, dass er nicht mal seine eigenen kruden Männlichkeitsparameter matched – er ist ein teigiger typ, mit Föhnfriese, schlecht sitzendem Samtsakko, billigem Hemd (falscher Kragen) und ungut arrangiertem Einstecktuch. So sehen Puffkellner aus – Männer nicht.“