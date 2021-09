AfD: Alice Weidel mit dreister Behauptung – ZDF-Publikum wird wütend

Sie hat es wieder getan: AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sorgt in der ZDF-Wahlsendung „Wie geht's Deutschland“ für einen Aufreger. Die Reaktion des über eine Videoleinwand eingeblendeten ZDF-Publikums aus ganz Deutschland spricht Bände.

Mehrere junge Menschen aus dem ZDF-Publikum reagieren fassungslos auf die Klima-Aussage von Alice Weidel. Foto: Screenshots ZDF-Mediathek

Dabei geht es um eine Aussage der AfD-Politikerin Alice Weidel zum Thema Klimawandel.

AfD: Reaktion des ZDF-Publikums spricht Bände, als Weidel DAS sagt

Unter den ins ZDF-Studio zugeschalteten „Normalbürgern“ aus dem ganzen Bundesgebiet ist auch Julia Wischnewski. Die junge „Fridays for Future“-Aktivistin wurde mit ihrer Familie selbst Opfer der Ahr-Hochwassers im Juli. Die Ereignisse haben sie mitgenommen und sie redet im ZDF sichtlich betroffen von den Erlebnissen.

----------------------

Die Gäste in der ZDF-Sendung „Wie geht's Deutschland“:

Jens Spahn (CDU): Bundesgesundheitsminister

Alexander Dobrindt (CSU): Landesgruppenchef der CSU

Franziska Giffey (SPD): Bürgermeisterkandidatin in Berlin

Christian Lindner (FDP): Parteivorsitzender

Dietmar Bartsch (Die Linke): Spitzenkandidat

Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Fraktionsvorsitzende

Alice Weidel (AfD): Co-Fraktionschefin

----------------------

Von den Politikern in der ZDF-Sendung will Julia Wischnewski nun wissen, wie sie ihnen überhaupt noch vertrauen soll, wenn keine Partei ein 1,5-Grad-konformes-Programm aufweist, also die geplanten Maßnahmen gar nicht ausreichen, um die Erderwärmung abzumildern.

+++ Bundestagswahl: US-Zeitung spottet über Scholz und Laschet – „Kein Charisma, bitte!“ +++

AfD will Klimawandel gar nicht bekämpfen

Besonders die AfD fällt hier extrem auf. Sie ist die einzige Partei im Bundestag, die den menschengemachten Klimawandel in Frage stellt, obwohl diese These wissenschaftlicher Konsens von nahezu allen Experten ist.

Auf Seite 174 des AfD-Programms zur Bundestagswahl heißt es zur Klimaschutzpolitik: „Begründet wird der radikale Umbau von Industrie und Gesellschaft mit der Behauptung, dass durch eine Dekarbonisierung, also den Verzicht auf die Nutzung von Kohle, Öl und Gas, eine vom Menschen gemachte 'Klimakatastrophe' noch verhindert werden könne. Wir halten diese These und die daraus abgeleiteten Maßnahmen für falsch.“

Die globale Erwärmung finde statt, doch der Kampf dagegen sei aussichtslos. Man solle dem Klimawandel positiv begegnen.

AfD: Alice Weidel ZDF-Sendung: „Zusammenhang zwischen Klimawandel und Hochwasserkatastrophe nicht nachgewiesen“

Eine ähnliche Einstellung trägt dann auch Alice Weidel im Gespräch mit ZDF-Moderator Christian Sievers zur Schau: „Grundsätzlich ist es ja so, dass der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Hochwasserkatastrophe nicht nachgewiesen ist. Wir hatten immer schon Hochwasserkatastrophen und die Frage, um solche erschütternden Bilder zu vermeiden, die auch Menschenleben gekostet haben, ist ein funktionierender Katastrophenschutz in erster Linie.“

----------------------

Weitere Politik-Nachrichten:

----------------------

Bei dieser Aussage blendet das ZDF die Reaktion von Julia Wischnewski und weiteren Menschen auf der Videowand ein, die live von zuhause zugeschaltet sind. Sie schütteln den Kopf, fassen sich an die Stirn und sind fassungslos darüber, dass Alice Weidel den Zusammenhang zwischen solchen Unwetterkatastrophen wie dem Hochwasser durch dem Klimawandel anzweifelt.

Das versammelte Facepalming der online zugeschalteten BürgerInnen, als Weidel behauptet, es sei unbewiesen, ob der Klimawandel mit Naturkatastrophen zusammenhänge, war mein Highlight des Abends. Hihi. #wiegehtsdeutschland — Christine Finke (@Mama_arbeitet) August 31, 2021

Weiter beklagt AfD-Frau Weidel, dass Wetterwarnungen nicht an die Bevölkerung weitegegeben wurden, sowie einen „deutschen Sonderweg beim Klima“, der zum Abbau von Hunderttausenden Arbeitsplätzen durch die Restrukturierung der Energiewirtschaft und Automobilindustrie führen werde.

Annalena Baerbock: Ihr Ex-Chef verlangt Antwort von ihr – „Wo nehme ich das Geld her?"

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock war am Mittwochabend bei ProSieben. In einer Wahlshow wurde sie ausgerechnet mit ihrem Ex-Chef konfrontiert.