Zoom Gelsenkirchen mit tollen Babynews! Es folgt ein irres Missverständnis – „Oh“

Du meine Güte! Im Zoom Zoo Gelsenkirchen geht es wirklich Schlag auf Schlag. Erst vor wenigen Tagen gab es im Vogelreich Nachwuchs und jetzt auch noch bei den Säugetieren.

Doch bei den ganzen Gutnachrichten gab es auch eine sehr kuriose Verwechslung im Zoom Gelsenkirchen. Da musste so manch ein Besucher genauer hinsehen.

Zoom Gelsenkirchen: Vogelnachwuchs sorgt für Verwirrung

Gleich zwei Mal Babynews in einer Woche! Erst am Dienstag verkündete der Zoo Nachwuchs bei den Hammerköpfen und nun auch bei den Rentieren in der Erlebniswelt Alaska. Bei den Vögeln im Afrika-Bereich gab es allerdings ein kleines Versehen.

Zwei Jungtiere waren am 21. Februar geschlüpft und streifen nun durch die Tropenhalle. Auf Facebook teilte der Zoo Fotos von dem Nachwuchs, doch sorgten die bei einer Besucherin kurz für Verwirrung. „Oh, schöne Deko für den Garten. Metallvögel!“, dachte die sich im ersten Moment.

Dann bemerkten sie aber schnell ihren Fehler und musste über sich selber lachen. Denn die Vögel sahen auf den zweiten Blick doch sehr lebendig aus.

Besucher begeistert von Baby-Rentier – „Wie niedlich“

Am Mittwochnachmittag, den 10. Mai, kam dann auch noch das kleine Rentierweibchen zur Welt. Die stolze Mama „Molly“ kümmerte sich zugleich gut um ihre Tochter, freuten sich die Zoowärter. Nach kurzer Zeit im Stall seien beide nun auch auf der Außenanlage zu sehen.

Darüber werden sich die Besucher sicherlich freuen. Die können es schon kaum erwarten, das süße Neugeborene zu sehen. „Wie niedlich“, kommentiert eine Facebook-Nutzerin den Beitrag. Und werden die erst Augen machen, wenn sie die neuesten Nachrichten hören. Denn der Zoom Gelsenkirchen Zoo erwartet in den nächsten Wochen noch weitere Rentier-Babys.

Nachwuchs gibt es auch noch bei einer anderen Vogelart. Die Edwardsfasane haben drei Junge bekommen. Darüber ist der Zoo besonders glücklich, da die Tropfenvögel vom Aussterben bedroht sind. Sehen kannst du die Tiere ab sofort im ELE Tropenparadies in der Asien-Erlebniswelt. Da gibt es auf jeden Fall ganz schön was zu gucken für die Besucher.