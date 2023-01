Zoo: Tierbaby stirbt kurz nach Geburt – schockierende Todesserie gibt Rätsel auf

Traurige Nachricht aus dem Zoo Zürich! Hier ist am 14. Januar ein Elefantenbaby gestorben – und das nur wenige Minuten nach seiner Geburt.

Die Geburt an sich verlief noch erfolgreich, doch dann wendete sich das Blatt auf dramatische Art und Weise. Der Zoo Zürich hat nun erklärt, wie es zu dem tragischen Todesfall kommen konnte.

Zoo Zürich verliert nächsten Elefanten

Das Elefantenbaby sei nicht überlebensfähig gewesen, erklärte der Direktor des Zoos Zürich. Das Kalb der Elefantenkuh Farha war mit Veränderungen an den Organen auf die Welt gekommen. „Fehlbildungen an Herz und Lunge haben zum Tod des Elefantenbabys geführt“, sagte Severin Dressen.

Erschreckend war der Fall zudem, da es nun bereits der sechste Elefant in nur drei Jahren war, der im Züricher Zoo gestorben ist. Zwischen den Todesfällen bestünde aber kein Zusammenhang, versicherte der Direktor. „Die Todesursache hat nichts mit der Haltung von Elefanten in Zoos zu tun. Immer wieder kommt es in der Natur zu solchen Fehlbildungen. Bei Tieren wie auch bei Menschen.“

Tierschützer sind da jedoch anderer Meinung.

Tierschützer fordern ein Ende der Elefantenzucht

Die Fondation Franz Weber (FFW) fordert den Zoo auf, die Elefantenzucht zu beenden. „Ganz offensichtlich hat der Zoo Zürich ein Problem, wenn es um die Haltung der Elefanten geht“, urteilt die Organisation. Darum müssten die Todesfälle eingehender untersucht werden.

Zudem bringe eine Zucht der Erhaltung der Population nur wenig, wenn die Tiere anschließend nicht ausgewildert würden. Und das sei bei den Elefanten im Zoo nicht möglich. Darum könne die Zucht auch gleich beendet werden. „Im Moment gibt es aber in Europa nicht genug große Refugien, um die Tiere aufzunehmen“, erkennt auch der FFW. „Sobald neue Refugien für Elefanten entstehen, muss man in Betracht ziehen, die Tiere vom Zoo Zürich dorthin zu bringen.“

Zoo Zürich will weiter Elefanten züchten

Auf die Forderung der Tierschützer will sich der Züricher Zoo allerdings nicht einlassen. Den Elefanten ginge es hervorragend, das zeige auch nicht zuletzt ihr hohes Alter. Laut dem Zoodirektor trage die Zucht in den europäischen Zoos zu einer „stabilen Population“ bei, wie www.20min.ch berichtet.