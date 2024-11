Maria will noch einmal in den Zoo – es wird ihr letzter Ausflug

Eine todkranke Frau mit einem letzten Wunsch: Noch einmal den Tierpark Hagenbeck in Hamburg zu besuchen. Doch wie sollte das gehen, so immobil sie war? Zu ihrem Glück gibt es den Wünschewagen und die freiwilligen Helfer, die ihr bei der Erfüllung ihres Traums helfen wollten.

Und so ging es noch ein letztes Mal in den Zoo in Hamburg. Doch sollte es wahrhaftig das allerletzte Mal für Maria (Name geändert) werden, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Maria will noch einmal in den Zoo

Zusammen mit ihrer Tochter und ihrer Freundin sollte es auf in den Tierpark Hagenbeck gehen. Auf der Trage liegend konnte Maria den Zoo mit ihren Begleiterinnen und dem Wünschewagen-Team erkunden – und das nicht zu knapp. Elefanten, Kamele, Paviane und Pelikane – so viele Tiere hatte Maria schon lange nicht mehr auf einem Fleck gesehen.

Doch als erstes ging es zur Fütterung der Orang-Utans. Und damit ging auch ein großer Traum von Maria in Erfüllung, hatte sie sich doch sehnlichst gewünscht, ihre Lieblingstiere noch einmal live zu erleben.

Maria nach Zoo-Besuch beseelt: „Vielen Dank!“

Mit einem Leuchten in ihren Augen bestaunte Maria die verschiedenen Tierarten, die sie im Tierpark Hagenbeck zu Gesicht bekam. Das Team vom Wünschwagen wollte ihr ermöglich, die Tiere aus nächster Nähe zu beobachten – trotz der Liege und ihrer damit verbundenen Immobilität.

Als dann bei der Gruppe der Hunger anklopfte, ging es für ein paar Chicken Nuggets und Pommes mit Mayonnaise ins Restaurant. Gestärkt und satt konnte Maria dann wieder voll durchstarten. Ihr nächstes Ziel: Das Eismeer mit den Pinguinen, Eisbären und natürlich den Walrossen. Was sie dort erlebte, versüßte ihr den Tag noch mehr und ließ sie dankbar zurück, wie „MOIN“ berichtet.

„Mich hat dieser Tag sehr glücklich gemacht, vielen Dank!", schätze sie die Hilfe des Wünschewagen-Teams wert. Ein Moment sollte ihr sicher noch besonders lange im Gedächtnis bleiben. Es passierte bei den Walrossen.