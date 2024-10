Reinhard will ein letztes Mal in den Zoo – es ist ein Abschied für immer

Schon seit seiner Kindheit war der Tierpark Hagenbeck in Hamburg ein ganz besonderer Ort für Reinhard. Der mittlerweile 75-jährige ehemalige Landschafts- und Gartenbauer hatte nur noch einen großen Wunsch. Er wollte den Zoo, mit dem er so viele magische Erinnerungen verbindet, noch ein letztes Mal sehen. Das Team vom Wünschewagen Hamburg ermöglichte Reinhard diese letzte Reise – und er konnte sich sogar einen Kindheitstraum erfüllen.

Die Teams der bundesweit 23 Wünschewagen, allesamt betrieben vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), sind genau für diese oft sterbenskranken Menschen da. Für diejenigen, die sich noch einen letzten Wunsch erfüllen wollen. Das kann alles sein, von einer kleinen Reise zum Strand bis zu einem letzten Familienbesuch. Für Reinhard war es sein größter Wunsch, noch einmal die Natur und die Tiere im Zoo in Hamburg bewundern zu können.

Zoo: Reinhard erfüllt sich einen Kindheitstraum

Das Team vom Wünschewagen Hamburg trat diese Reise mit Reinhard gemeinsam an. Mit dabei war seine Tochter, die ebenfalls schon seit früher Kindheit mit ihrem Vater regelmäßig den Zoo in Hamburg besucht hat. Während der Fahrt vom Hospiz in Geesthacht zum Tierpark schwelgte Reinhard in Erinnerungen an frühere Besuche in seiner Kindheit, die ihn nachhaltig geprägt haben. Er erinnert sich an die Mammutbäume, die ihn in Ehrfurcht versetzt haben, und insbesondere an die Elefanten, von denen er schon immer fasziniert war.

Im Zoo angekommen wollte Reinhard dann natürlich selbstverständlich als allererstes zu den Elefanten. Auf dem Weg erzählt er von einer Kindheitserinnerung, die ihn immer noch beschäftigt. Als Kind wollte er nämlich unbedingt die Elefanten im Tierpark Hagenbeck füttern. Als der Elefant sich jedoch nährte, erschreckte sich Reinhard vor der Größe des Tieres und er zog im letzten Moment die Hand zurück.

Seitdem wollte Reinhard den Traum immer noch einmal nachholen und einen Elefanten füttern. 70 Jahre später war es dann so weit und mit zitternden Händen, aber mit einem breiten Lächeln näherte sich Reinhard den Tieren. Dieses Mal zog Reinhard nicht die Hand zurück und der graue Riese griff mit seinem Rüssel sanft das Futter aus Reinhards Hand. Für den 75-Jährigen ging ein Kindheitstraum in Erfüllung.

Wünschewagen: Magischer Tag im Tierpark Hagenbeck

Nach der magischen Erfahrung bei den Elefanten erkundete Reinhard mit seiner Tochter und dem Team vom Wünschewagen noch einmal den Zoo in Hamburg. Besonders die gigantischen Mammutbäume faszinierten ihn erneut. Sanft strich er über die majestätischen Bäume und erklärte: „Man fühlt sich so klein, aber gleichzeitig auch irgendwie verbunden.“

Der wunderschöne Tag musste leider irgendwann enden und das Team vom Wünschewagen brachte Reinhard zurück zum Hospiz in Geesthacht. Trotz aller Erschöpfung war der 75-Jährige überglücklich über den Tag im Zoo. Er bedankte sich herzlich bei dem Team vom Wünschewagen und meinte mit einem breiten Lächeln: „Es war sehr schön. Ich würde gerne nochmal fahren, wenn es möglich wäre – mit Euch.“ Ein Wunsch, der hoffentlich in Erfüllung gehen wird.

Die Wünschewagen finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Wer das Projekt unterstützen möchte, bekommt hier weitere Informationen.