Zoo: Tiere nach Droh-Video in Gefahr? Erster Tierpark ergreift Maßnahmen

In Deutschland erfreuen sich viele Zoos noch immer großer Beliebtheit. Hier bekommen die Menschen Tiere zu sehen, die sie sonst nur in freier Wildnis und in weit entfernten Ländern zu sehen bekommen würden. Manch ein Besucher kommt sogar nur wegen eines einzigen Tieres in den Zoo. Das hat auch ein Mann in einem Video angekündigt, doch seine Absichten sind alles andere als gut.

Es ist ein Video, das nicht nur Tierliebhabern das Blut in den Adern gefrieren lässt. In einer kleinen Jäger-Gruppe auf Telegram hat ein Mann einen kurzen Clip hochgeladen, indem er eine Morddrohung gegen ein Zoo-Tier ausspricht. Unserem Partnerportal Berlin Live liegt dieses Video vor und sofort haben sie sich auf die Recherche begeben.

Zoo: Verstörendes Video aufgetaucht

Ein Mann steht vor dem Eingang des Tierparks Berlin im Bezirk Lichtenberg. Er hat eine Sturmhaube und eine Brille auf, die sein Gesicht verdecken. Das kleine Bild ist verzerrt und auch die Stimme wurde verfälscht. Auf Englisch macht der Unbekannte eine erschreckende Androhung: „Ich werde der erste Typ sein, der einen Eisbären in Europa erschießt.“

Anschließend präsentiert er stolz seinen Koffer mit Pfeil und Bogen. Er nähert sich dem Tor des Tierparks Berlin, als ob er auf sein nächstes Ziel hinweisen will. Denn im Tierpark Berlin leben die Eisbären-Damen Tonja und Hertha. Am Montag (26. Februar) sollte eigentlich der regelmäßig stattfindende Eisbären-Talk um 11 Uhr anstehen, doch auf Instagram hat der Tierpark Berlin die Veranstaltung kurzfristig abgesagt – ohne nähere Erklärung. Sogar der komplette Bereich rund um das Eisbärengehege wurde abgesperrt.

Auch DIESE Zoos halten Eisbären

„Berlin Live“ war sogar selbst vor Ort und hat um ein Statement gebeten. Doch bislang schweigt der Tierpark zu den Gründen, somit bleibt unsicher, ob das Droh-Video etwas mit der drastischen Maßnahme zu tun hat. Sollte der Mann jedoch seine Drohung ernst gemeint haben, könnte auch andere Zoos in Deutschland in Alarmbereitschaft sein.

Denn auch der Zoo am Meer in Bremerhaven, der Tierpark Hagenbeck in Hamburg, die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen, der Tierpark Neumünster, der Zoo Rostock, der Münchener Tierpark Hellabrunn, der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe, der Tiergarten Nürnberg und der Zoo Hannover halten Eisbären.

Wesentlich auskunftsfreudiger als der Tierpark Berlin war dagegen die Polizei. Was die Polizei Berlin zu dem erschreckenden Video sagt und welche Maßnahmen sie nun ergreift, kannst du bei „Berlin Live“ nachlesen.