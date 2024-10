Zoo in NRW trauert um Publikumsliebling! Besucher fassungslos: „Tut mir so leid“

In Zoos sind all die Tierarten zu sehen, für die man sonst weite Reisen auf sich nehmen muss. Auch in Wuppertal können Besucher viele davon bestaunen.

Doch der Zoo in NRW muss sich nun schweren Herzens von ihrem Königspinguin Orlando verabschieden.

Schwerer Abschied im Zoo in NRW

Schwerer Schock im „Grüner Zoo Wuppertal“. Dort mussten sich sowohl Personal als auch Besucher vom beliebten Königspinguin verabschieden. Auf seiner Facebook-Seite schreibt der Zoo in NRW: „Unser Königspinguin-Männchen „Orlando“ ist im hohen Alter von 31 Jahren an den Folgen einer Gichterkrankung gestorben.“

++ Auch interessant: Zoo in NRW: Irre Entdeckung im Gehege – Besucher sind hin und weg ++

Der Pinguin hat sogar länger gelebt als in seiner Spezies eigentlich üblich. „Orlando schlüpfte am 23. Januar 1993 im SeaWorld Orlando und lebte seit Dezember 1996 im Grünen Zoo Wuppertal. Damit übertraf das Pinguin-Männchen die natürliche Lebenserwartung von Königspinguinen, die in der Natur bei 15 bis 20 Jahren liegt, deutlich.“

Besucher geschockt über Verlust

Schon kurz vor seinem Tod merkten die Pfleger bei Orlando, dass etwas nicht in Ordnung ist. Der Zoo in NRW berichtet: „Zwei Tage vor seinem überraschenden Tod fand das Tierpflegeteam das Königspinguin-Männchen in Bauchlage vor, unfähig aus eigener Kraft aufzustehen.“

Daraufhin ging es für den Pinguin zum Arzt: „In einer durchgeführten Blutuntersuchung fielen erhöhte Nierenwerte auf, sodass umgehend eine entsprechende Infusionstherapie durchgeführt wurde. Trotz des sofortigen Therapiestarts verstarb „Orlando“ in der Nacht zum 13. Oktober“.

Mehr News:

In den Kommentaren zeigen sich die Besucher geschockt vom Verlust des beliebten Königspinguins. „Tut mir so leid“, schreibt eine Dame unter den Beitrag des Zoos in NRW. „Ich drücke mein Beileid zu diesem Verlust aus und möchte doch sagen, dass er es bei euch gut hatte und auch ein schönes Alter erreicht hat. Gönnen wir ihm seine ewige Ruhe und sind dankbar, dass er solch tollen Nachwuchs gezeugt hat“, tröstet eine andere Nutzerin.