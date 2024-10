Zoo in NRW: Irre Entdeckung im Gehege – Besucher sind hin und weg

Im Zoo Münster (NRW) können die Besucher allerhand Tiere bestaunen. Und wer den Allwetterzoo in diesen Tagen heimsucht, der wird eine Entdeckung machen, die es so vorher in dem Tierpark nicht gab.

Neue Tiere für den Zoo Münster (NRW)! Das verkündete der Allwetterzoo stolz auf seiner Facebook-Seite (rund 70.800 Follower). Und zahlreiche Besucher sind bei dieser Entdeckung im Gehege einfach hin und weg…

Zoo in NRW: Beide Tiere sind in diesem Jahr geboren

„Neu bei uns im Allwetterzoo: Ingo und Birgit. Nein, das sind keine Mäuse, das sind Rotschulter-Rüsselhündchen. Zwei von ihnen sind nun bei uns im Zoo eingezogen. Beide sind in diesem Jahr geboren“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

„Rotschulter-Rüsselhündchen sind die größten Vertreter der Rüsselspringer und haben eine verlängerte Schnauze, die wie ein kleiner Rüssel aussieht. Er ist aber nicht wie beim Elefanten aus Nase und Oberlippe zusammengewachsen. Sie ernähren sich hauptsächlich von Insekten und deren Larven, Spinnen, Tausendfüßern und Würmern. Die Monogamie bei Rüsselhündchen zeigt eine faszinierende Mischung aus lebenslanger Partnerschaft und individueller Unabhängigkeit, die sie zu einem interessanten Forschungsgegenstand für Verhaltensbiologen machen“, klärt der Allwetterzoo auf.

Zoo in NRW: Tierfreunde sind völlig begeistert von den Neuzugängen

Und zahlreiche Tierfreunde sind völlig begeistert von den Neuzugängen. „Ihr habt mir mit der Aufnahme der Haltung dieser tollen Tiere einen großen Wunsch erfüllt. Danke dafür“, heißt es zum Beispiel von einer Person. „Meine Lieblingstiere“, schreibt eine Frau. „Wie süß“, heißt es weiterhin.