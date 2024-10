Zoo Dortmund: Besucher staunen nicht schlecht – plötzlich herrscht helle Aufregung

Da staunten Besucher des Zoos Dortmund nicht schlecht. Plötzlich herrschte in dem Tierpark helle Aufregung. Es wurde eine Kamera aufgestellt, ein Mikrofon kam zum Einsatz. Was steckt dahinter?

Großer Drehtag mit der Film-Crew von „Wir Sind Zoo“ im Zoo Dortmund! Das verkündete der Tierpark stolz in einem Facebook-Beitrag. Am Dienstag (15. Oktober) verwandelte sich der Zoo in ein kleines Film-Set.

Zoo Dortmund: Viele neue Videos für Social Media

„Heute hatten wir die Film-Crew von ‚Wir Sind Zoo‘ zu Gast, die sich einen persönlichen Eindruck von unserem Zoo Dortmund gemacht hat. Bei frischen fünf Grad am Morgen starteten wir mit dem Dreh und besuchten über den ganzen Tag verteilt verschiedene Stationen im Zoo Dortmund. Dabei entstanden viele neue und spannende Videos für die Social-Media-Kanäle der Zoo-Community“, heißt es in einem Facebook-Beitrag des Zoos Dortmund.

Gemeinsam mit Kommunikationsmanager und Artenschutzkoordinator Marcel Stawinoga und dem Tierpfleger Stefan Bohland wurde fleißig Material produziert.

Zoo Dortmund: Eselin Ella brachte erst kürzlich ein Fohlen zur Welt

Auf der Instagram-Seite von „Wir Sind Zoo“ bekommen Tierfreunde einen Einblick hinter die Kulissen von Zoos und Tierparks, über ihre Artenschutzprojekte sowie Berichte über die Arbeit der Tierpfleger.

Erst kürzlich machten Aufnahmen aus dem Zoo Dortmund die Runde. Eselin Ella brachte ihr drittes Fohlen zur Welt. Mittlerweile hat der junge Hausesel-Hengst auch einen Namen erhalten: „Matze“. Gemeinsam mit seiner Mama und Artgenossin Dana ging es auf den ersten Spaziergang durch den Zoo Dortmund. Dabei staunten die Besucher nicht schlecht. Auf ein Verhalten konnten sie sich so gar keinen Reim machen. Hier mehr dazu>>>