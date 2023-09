Zoo: Pfleger kämpft plötzlich um sein Leben – Video zeigt Horror-Szenen

Eigentlich wollte er nur helfen – plötzlich wurde es ein Kampf um Leben und Tod! In einem Zoo wäre ein Pfleger beinah gestorben. Er wurde von einem Tier attackiert. Besucher filmten die Horror-Szenen.

Es sind Bilder, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Der Überlebenskampf eines Tierpflegers in einem Zoo in China wurde von Besuchern auf Video festgehalten. Zunächst sieht alles danach aus, als würde er den Kampf verlieren…

Zoo-Pfleger will Streit unter Tieren schlichten

Nildpferd-Eskalation in China: In einem Hippo-Gehege kommt es plötzlich zu irren Kampf-Szenen. Zwei Nilpferde gehen gegenseitig aufeinander los. Sie befinden sich in einem Unterschlupf im Gehege. Der Zoo-Pfleger will nur schlichten – und wird dann selbst zum Opfer eines der Tiere!

In dem Video ist zu sehen, wie der Mann aus dem Unterschlupf rausstürmt und im Eingang ausrutscht. Ein Nilpferd kommt hinterhergerannt. Während der Mann hilflos am Boden liegt, bäumt sich das mächtige Tier auf. Es öffnet sein Maul und zeigt seine riesigen Zähne. Besucher, welche die Szene beobachten, schreien, können aber nur hilflos dabei zusehen, wie sich das Nilpferd über den Pfleger hermacht.

Zoo: Mann bleibt bei Hippo-Attacke unverletzt

Mit geöffnetem Maul geht das Nilpferd immer weiter auf den Mann zu, der sich verzweifelt auf dem Rückend liegen versucht wegzurobben. Dann dreht das Nilpferd glücklicherweise ab. Die Situation scheint sich beruhigt zu haben.

Dann reißt der Koloss das Maul erneut weit auf und rennt wieder auf den Mann zu. Im letzten Moment kann er aus dem Gehege fliehen, bleibt glücklicherweise unverletzt. Der Zoo gibt später bekannt, dass der Pfleger den Streit zwischen den Tieren schlichten wollte, wie die „Bild“ schreibt.

