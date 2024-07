ZDF-Schauspielerin macht klare Ansage – baldiges Ende bei den „Rosenheim-Cops“?

Seit über 20 Jahren läuft die beliebte Nachmittags-Sendung „Die Rosenheim-Cops“ im ZDF. Tag für Tag schalten die Zuschauer ein, um die Kommissare beim Lösen ihrer Fälle zu begleiten. Viele der Schauspieler sind dabei bereits seit der ersten Staffel mit von der Partie.

So auch ZDF-Star Karin Thaler, die seit über 20 Jahren die Rolle der Marie Hofer spielt. Eine lange Zeit für die 59-Jährige. Ist nun etwas eine Serien-Aus für sie in Sicht? Die „Rosenheim-Cops“-Schauspielerin macht eine deutliche Ansage.

ZDF: „Rosenheim-Cops“ bald ohne Karin Thaler?

Marie Hofer, gespielt von Karin Thaler, gehört zu den absoluten Kult-Figuren in der ZDF-Serie. Während sie sich anfangs noch um den Bauernhof gekümmert hatte, ist sie seit der vierten Staffel Teil des Stadtrates und als Kommunalpolitikerin tätig. Im Interview mit „InTouch Online“ verrät sie, was sie von ihrer langjährigen Rolle hält.

„Ich finde alle ganz toll und wir mögen uns wirklich! Mit Marisa (Frau Stockl) liebe ich es, die Tratsch-Geschichten zu spielen. Und mit Dieter Fischer am Hof ist es schon immer was ganz Besonderes und sehr intensiv zu spielen“, so die 59-Jährige. Trotz aller Sympathien am Set hat sich Karin Thaler schonmal mit ihrem eigenen Serien-Aus beschäftigt – und hat eine klare Meinung.

ZDF-Schauspielerin macht deutliche Ansage

In dem Interview macht die „Roseheim-Cops“-Darstellerin schnell klar, was sie von einem Ausstieg aus der Serie hält. „Ich entscheide, wann meine Rente beginnt”, erklärt sie. An ein Ende ist demnach noch nicht zu denken. Erstmal feiert der Cast im Herbst diesen Jahres die Ausstrahlung der 555. Folge von „Die Rosenheim-Cops” – worum es da geht, verrät Karin Thaler jedoch nicht.

Alle Folgen von „Die Rosenheim-Cops“ gibt es in der ZDF-Mediathek kostenlos im Stream.