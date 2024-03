ZDF-Star Marisa Burger nicht mehr bei „Rosenheim-Cops“ – das steckt hinter der Auszeit

Seit über 20 Jahren läuft die beliebte Nachmittags-Sendung „Die Rosenheim-Cops“ im ZDF. Tag für Tag schalten die Zuschauer ein, um die Kommissare beim Lösen ihrer Fälle zu begleiten. Viele der Schauspieler sind dabei bereits seit der ersten Staffel mit von der Partie. So auch Marisa Burger, die in der Serie die Sekretärin Miriam Stockl spielt. Doch vor Kurzem kam die Schock-Nachricht: Sie wird eine Pause einlegen! Was steckt da bloß hinter?

ZDF-Star Marisa Burger vorerst nicht mehr bei „Rosenheim-Cops“

Sie gehört zu den absoluten Publikumslieblingen: Marisa Burger begeistert die Fans in der Rolle der Miriam Stockl seit Staffel eins. Aktuell ist sie in den Folgen auch noch zu sehen – doch damit ist bald Schluss. Denn die 50-Jährige legt eine Pause ein – und ihre Rolle der Sekretärin vorübergehend nieder.

+++ ZDF kickt „Bares für Rares“ aus dem Programm – Fans schauen in die Röhre +++

Auf Nachfrage von RTL erklärt die Schauspielerin, was hinter der Auszeit steckt. So viel sei schonmal gesagt: Das Serien-Aus bedeutet die Pause definitiv nicht! „Die aktuell ausgestrahlten Folgen wurden bereits im letzten Spätsommer gedreht. Gemeinsam mit der Produktion hatten wir eine kurze ,Rosenheim Cops’-Pause für mich als Miriam Stockl eingeplant, da die Dreharbeiten zeitlich mit der Finalisierung meines Buches ,Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war’ zusammengefallen sind, das im vergangenen Oktober erschienen ist“, heißt es in dem Statement, welches das Management der Schauspielerin rausgegeben hat.

+++ „Fernsehgarten“: Nun herrscht Klarheit – ZDF macht es öffentlich +++

Weitere Folgen sind in jedem Fall geplant, verrät sie: „Ich freue mich, weiterhin für die ,Rosenheim Cops’ vor der Kamera zu stehen – gerade drehen wir das 90-minütige Winter-Special – und habe nach wie vor großen Spaß“.“

Mehr Nachrichten heute:

Alle Folgen von „Die Rosenheim-Cops“ gibt es in der ZDF-Mediathek kostenlos im Stream.