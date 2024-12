Zalando: Paukenschlag im Online-Versand! Händler will großen Konkurrenten übernehmen

Viele Menschen sind derzeit auf Einkaufstour und auf der Suche nach dem passenden Geschenk. Kein Wunder, schließlich steht in wenigen Wochen Heiligabend vor der Tür und die Geschenke müssen rechtzeitig unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Doch nicht nur Groß und Klein gehen auf Einkaufstour, auch Zalando hat die Geldbörse gezückt. Der Online-Handel geht auf Shopping-Tour – im wahrsten Sinne des Wortes.

Zalando: Shopping-Gigant übernimmt Online-Konkurrent

Die Hauptaktionäre von About You – der Versandhändler Otto, die Familie Otto, die Investmentgesellschaft Heartland sowie die Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens – haben sich demnach bereits verpflichtet, ihre Anteile an Zalando zu verkaufen. Sie halten damit 73 Prozent.

Jetzt hat Europas führender Online-Modehändler ein Angebot für die Übernahme des deutschen Konkurrenten About You vorgelegt. Demnach will Zalando 6,50 Euro pro Aktie bieten. Dazu heißt es in der Mitteilung: „Zalando und About You bündeln ihre Kräfte, um gemeinsam den europäischen Mode- und Lifestyle-E-Commerce zu gestalten.“

Zalando und About You: Zusammenschluss wegen „individuellen Bedürfnisse“

Durch die Bündelung ihrer Angebote könnten beide Versandhändler „die individuellen Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden und Partnern noch gezielter bedienen und einen größeren Anteil des europäischen Marktes für Mode- und Lifestyle-E-Commerce abdecken“.

Darüber hinaus ist geplant, den Verkauf bis 2025 abzuschließen. Auch ein größerer Stellenabbau soll mit der Fusion nicht einhergehen. In diesem Sinne kann also das große Weihnachtsshopping beginnen.

Dann kann man nämlich in XXL-Dimensionen shoppen – immerhin haben sich zwei Shopping-Giganten zusammengetan. Bleibt nur noch, sich selbst zu bremsen, damit der Geldbeutel vor lauter Shopping-Wahn nicht ganz leer wird.