Yves Rocher: Paukenschlag! Kosmetik-Konzern zieht HIER die Reißleine

Yves Rocher ist vielen Kosmetikliebhabern ein Begriff. Das französische Unternehmen zieht nun die Reißleine und schließt seine Filialen, und das nicht nur bundesweit, sondern auch in der Schweiz und in Österreich.

+++ dm: Kunden leiden unter Lieferengpass – HIER bleibt das Regal vorerst leer +++

Der Abverkauf des „Pioniers im Bereich Pflanzen-Kosmetik“, wie sich das Unternehmen auf seiner Webseite selbst nennt, hat bereits begonnen. Im hessischen Main-Taunus Zentrum und im Luisencenter in Darmstadt, haben die Yves Rocher-Filialen ihre Tore bereits geschlossen. Auf der Liebfrauenstraße in Frankfurt, können noch bis zum 16. September einige Produkte im Schlussverkauf ergattert werden. Berliner-Kunden stehen bei zwei der sieben dort verorteten Filialen nun ebenfalls schon vor verschlossenen Türen. Alle weiteren Filialen sollen in den kommenden Monaten nach und nach dicht machen.

Yves Rocher: Soll nun einfach Schluss sein?

Keine teuren Zwischenhändler, oder exklusive Werbekampagnen. Dazu tragbare Preise für die Kunden und reihenweise Rabattaktionen. Das war das Konzept des französischen Kosmetikherstellers. Wie das im Sinne der Wirtschaftlichkeit sein kann, fragen die Kunden sich schon seit Längerem. „Die vergangenen zwei Jahre haben auch uns vor enorme wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Mit dem derzeitigen Geschäftsmodell und aufgrund der enormen wirtschaftlichen Herausforderungen ist Yves Rocher nicht in der Lage nachhaltig und erfolgreich zu wirtschaften, erklärt die Pressesteller des Kosmetikherstellers gegenüber der „BILD“.

In den 140 betroffenen Filialen sind knapp 400 Mitarbeiter beschäftigt. Damit diese nicht ohne Perspektive dastehen, wurden sie bereits Mitte März über die Maßnahmen des Unternehmens informiert.

Weitere Themen:

Bereits im Jahr 1959 beginnt die Gründungsgeschichte von Yves Rocher, als er ein eigenes Labor in seinem Elternhaus einrichtet und den Versandhandel startet. Nach so einer langen Zeit soll nun einfach Schluss sein? Nicht ganz, denn alle Kosmetik-Begeisterte können die Produkte von Yves Rocher weiterhin im Online-Shop erworben werden.