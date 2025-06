Sabine besucht mit ihrer Tochter Disney-Musical – es wird das letzte Mal sein

Eine schwere Krankheit kann all die Lebensträume, die man sich selbst ausgemalt hat, auf einen Schlag komplett über den Haufen werfen. Womöglich hat man plötzlich deutlich weniger verbleibende Jahre vor sich – und der Körper macht nicht mehr bei allen Vorhaben mit, die man sich noch vorgenommen hat.

Um diesen sterbenskranken Menschen dabei zu helfen, sich ihre letzten Wünsche noch zu erfüllen, wurde der ehrenamtliche Wünschewagen ins Leben gerufen. Die Mitarbeiter helfen den Patienten im ganzen Land bei der Umsetzung ihrer letzten großen Vorhaben – so wie in diesem Fall Sabine und ihrer Tochter. Ihr letzter Wunsch: Ein gemeinsamer Musical-Besuch!

Sabine will noch einmal ins Disney-Musical

Nach Stuttgart zu „Disney’s Die Eiskönigin“ sollte es gehen. Das fränkische Wünschewagen-Team holte Sabine und Tochter Julia, sowie Sabines Pflegerin Jasmin, in ihrem Pflegezentrum im Kreis Bamberg ab – und machte sich dann auf die knapp 370 Kilometer lange Reise in die baden-württembergische Landeshauptstadt.

Im Stuttgarter Apollo Theater dürften Mutter und Tochter dann zusammen „Die Eiskönigin“ bewundern. Ein ganz besonderes Erlebnis für beide. „Da sie [Sabine] aufgrund ihrer Erkrankung auf Rollstuhl und weitere medizinische Geräte angewiesen ist, ist der letzte Ausflug unseres Fahrgastes schon lange her“, schreibt das Wünschewagen-Team auf Facebook. „Umso mehr genießt sie gemeinsam mit ihren Begleiterinnen das beeindruckende Musical.“

Natürlich darf nach der Aufführung auch ein Erinnerungsstück an diesen tollen Tag nicht fehlen. Im Theatershop bekommt Sabine daher noch eine Puppe von „Eiskönigin“ Elsa.

Sabine und Tochter erleben besonderen Tag

Eine lange Reise, ein bombastisches Musical, und dann wieder der lange Rückweg – so toll der Tag für Sabine auch war, so sehr zehrte er auch an ihren Kräften. Die Heimfahrt verbringt sie daher entspannt auf ihrer Trage – bis die Gruppe „müde, aber gut gelaunt“ wieder im Pflegezentrum ankommt.

„Wir wünschen Sabine und ihrer Tochter noch viel Freude mit den Erinnerungen an Elsa, Anna und Olaf!“, schreibt das Wünschwagen-Team zum Abschluss ihres Berichts. Und zweifellos werden Sabine und Töchterchen Julia diesen besonderen gemeinsamen Tag niemals vergessen.