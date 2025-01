Winterurlaub: Jetzt herrscht Gewissheit – deutsche Skifans außer sich

Aktuell zieht es viele Ski-Hasen in den Winterurlaub. Österreich und Schweiz sind dabei alle Jahre wieder bei deutschen Schneefans mehr als beliebt. Doch um im Pulverschnee Skier und Snowboard ordentlich zum Glühen zu bringen, braucht es nicht unbedingt die großen Reisen.

Denn auch Deutschland hat einige Ski-Gebiete zu bieten, die den Auslandsregionen in nichts nachstehen. Du hast deinen Winterurlaub noch nicht gebucht? Dann dürfte dich diese Auswertung sicherlich interessieren.

Winterurlaub: Es liegt auf der Hand

Fast 700 Skigebiete hat Deutschland insgesamt zu bieten. Diese Zahl allein dürfte bei vielen Winterurlaubern für Verwunderung sorgen. Wer an deutsche Ski-Regionen denkt, dem kommen sicherlich direkt die Alpen in den Sinn. So liegen auch allein acht von elf untersuchten Winter-Regionen in der Region.

Doch weit gefehlt! Das Bergpanorama wird laut einer Auswertung von „BeyondSurfing“ jetzt klar durch eine zentrale Lage geschlagen. Das zeigen die Skigebiete Willingen (Rothaargebirge) und Winterberg (NRW), die hier auf Platz 1 und 2 landeten. Die Lage zwischen dem Ruhrpott, dem Rheinland und Frankfurt sei dabei das ausschlaggebende Argument gewesen.



Winterurlaub: Familienfreundlichkeit schlägt Ski-Tauglichkeit

Aber nicht nur die Pisten-Tauglichkeit oder die Region sind für die Wahl des Ziels für den Winterurlaub laut Auswertung entscheidend. Denn die Familienfreundlichkeit steht dabei auch voll im Fokus. So sind vorhandene Kinderbereiche ein entscheidendes Argument bei der Buchung. Das zeigen etwa die Skigebiete Oberjoch Bad Hindelang auf Platz 6 oder Brauneck auf Platz 10.

Und nicht nur Skifahren zählt bei der Planung des Winterurlaubs. Denn auch Regionen, die sich für Snowboardfahrer eignen, haben es in das Ranking von „BeyondSurfing“ geschafft. Das zeigen Platz 9 – das Skigebiet Fellhorn mit dem dem Crystal Ground – sowie Platz 11 – der Wintersport Nesselwang mit dem Alpspitzpark.

