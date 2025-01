Ski-Urlaub in Österreich wird teurer – das müssen Autofahrer wissen

Skifahren ist teuer. Das ist kein Geheimnis und trotzdem freuen sich viele auf den Winter-Urlaub und fahren mit Sack und Pack nach Österreich, in die Schweiz & Co. Doch bevor man sich zu sehr auf Kaiserschmarrn und Pistenparty freut, sollte man weiterlesen.

Denn für Autofahrer wird besonders teuer.

Urlaub in Österreich: XXL-Preiserhöhung – ein Überblick

Und das hat einen Grund, der tief in den Geldbeutel greifen wird. Denn seit dem 1. Januar 2025 ist die Streckenmaut deutlich teurer geworden. Das betrifft nicht nur viele beliebte Urlaubsrouten, sondern auch Einzelfahrten sowie die für ein Jahr gültigen Mehrfahrtenkarten für alle Pkw bis 3,5 Tonnen.

In Zahlen? Hier ein Überblick:

Strecke Preis (Einzelfahrt) ab 1.1.2025 Preis (Einzelfahrt) bis 31.12.2024 A 9 Gleinalm-Tunnel ​ 1​1,50 Euro 10,50 Euro A 9 Bosruck​-Tunnel 7 Euro 6,50 Euro A 10 Tauern/Katschberg​-Tunnel 14,50 Euro 13,50 Euro A 13 Brenner ​​12 Euro 11 Euro S 16 Arlberg​-Tunnel 12,50 Euro 11,50 Euro A 11 Karawanken​-Tunnel 8,80 Euro 8,20 Euro Maut-Steigerung in Österreich

Dazu kommt, dass laut „ADAC“ nicht nur die Brennerautobahn mit der Großbaustelle für Verkehrsbehinderungen sorgt, sondern auch die Autobahnvignette teurer geworden ist. Und das nicht zu knapp! Hier ein Überblick über die Preiserhöhungen auf Österreichs Autobahnen:

Strecke Preis (Mehrfahrten) ab 1.1.2025 Preis (Mehrfahrten) bis 31.12.2024 A 9 Pyhrnautobahn ​77,50 Euro 71,50 Euro A 10 Tauernautobahn​ 87 Euro 81 Euro A 13 Brennerautobahn​ 72 Euro 66 Euro S 16 Arlberg-Schnellstraße​ 75 Euro 69 Euro Preis-Steigerung: Autobahn in Österreich

Vignette und Maut im Urlaub? Das sind die Gründe

Aber Vignette und Maut? Geht das überhaupt? Ja, es geht und zwar ist die Benutzung der österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen vignettenpflichtig. Für baulich besonders aufwendige Strecken wie Tunnel, Brücken oder Gebirgspässe erhebt der österreichische Mautbetreiber ASFINAG eine Streckenmaut.

Aber keine Angst! Denn Vignette und Maut kann man online beantragen – das spart nicht nur bares Geld, sondern sorgt auch dafür, dass kein Loch in der Geldbörse entsteht. Und dann kann der Urlaub in Österreich so richtig losgehen.