Whatsapp Web: Wer den Messenger am PC nutzt, braucht jetzt unbedingt dieses neue Sicherheits-Feature

Seit der Gründung im Jahr 2009 eroberte Whatsapp die Welt im Sturm. Der Messenger ist heutzutage kaum noch von den Smartphones wegzudenken und auch die Web-Version findet großen Anklang.

Wer sich jedoch auf Letztere verlässt, sollte auf der Hut sein. Damit deine Daten sicher sind, solltest du ein Feature bei Whatsapp Web nicht außer Acht lassen.

Kaum eine Entwicklung hat sich in den vergangenen Jahren so schnell vollzogen wie die technischen Hilfsmittel im Alltag. Nachdem Whatsapp in Deutschland millionenfach als App aufs Handy geladen wurde, rückte auch die Web-Version in den Vordergrund.

Laut „Netzwelt“ können Nutzer mit der Anwendung ganz bequem Nachrichten, Fotos oder Videos vom PC aus versenden. Wer dabei auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich demnächst an dem neuen Feature bedienen. Mithilfe der neuen Beta-Version kann die App auf dem Desktop mit einem Passwort versehen werden.

So schützen Nutzer ihre Chats vor neugierigen Blicken anderer, vor allem, wenn der Computer von mehreren Personen genutzt wird. Weil das Passwort auf dem Rechner gespeichert ist, kann es nicht einfach zurückgesetzt werden. Stattdessen muss der Nutzer mit dem Handy über einen QR-Code neu anmelden.

Whatsapp Web: Startdatum bisher unklar

„Netzwelt“ zufolge sei jedoch noch unklar, wann mit dem praktischen Update zu rechnen ist. Bisher stecke die neue Whatsapp-Version noch in der Entwicklungsphase.