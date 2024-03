Whatsapp: Neue Funktion löst lästiges Problem – Nutzer atmen auf

Whatsapp ist wohl einer der beliebtesten Messenger weltweit. Tagtäglich nutzen Millionen von Menschen die App, um mit Familie, Freunden und Bekannten in Kontakt zu bleiben. Kein Wunder also, dass sich die Whatsapp-Macher immer und immer wieder etwas Neues einfallen lassen, um die User bei Laune zu halten.

Nachrichten oder Bilder verschicken, anrufen, den aktuellen Status teilen und sich in Gruppenchats untereinander austauschen: Ja, mit Whatsapp ist so einiges möglich. Der beliebte Messenger kann sowohl als App auf dem Smartphone als auch im Web am PC genutzt werden, bringt dabei schon zahlreiche nützliche Funktionen mit. Und jetzt will Whatsapp das nächste Problem lösen. Viele Nutzer atmen bei dieser Nachricht wohl ganz laut auf.

Whatsapp: Diese Funktion erspart dir lästiges Suchen

Wer kennt es nicht? Die Kontaktliste ist pickepacke voll. Arbeitskollegen, Familienmitglieder, Partybekanntschaften – sie alle findest du in deiner Liste wieder. Das Suchen nach der Person, die man kontaktieren möchte, gestaltet sich da oft schwierig. Mit einer neuen Funktion soll das jetzt viel einfacher werden. Viele Nutzer dürften schon sehnsüchtig drauf warten.

Wie die Online-Seite „wabetainfo“ schreibt, kannst du deine Lieblingskontakte schon bald als Favoriten speichern! So ersparst du dir das lästige Suchen.

Neue Funktion befindet sich in der Entwicklung

Das neue Whatsapp-Update soll bald verfügbar sein. Damit ist es dir möglich, deine Favoriten auszuwählen und zu verwalten. Sobald du deine bevorzugten Kontakte und Gruppen ausgewählt hast, werden diese in einem neuen Abschnitt aufgelistet. Damit ist ein schnellerer Zugriff auf deine wichtigsten Verbindungen garantiert. Du kannst die Favoriten per Drag-and-Drop-Funktion nach Belieben neu anordnen.

Die Funktion zur Auswahl von Favoriten befindet sich in der Entwicklung und wird in einem zukünftigen Update der App verfügbar sein, wie „wabetainfo“ schreibt. Du musst dich also noch etwas gedulden.