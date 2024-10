Warnung an Whatsapp-Nutzer – hier müssen sie höllisch aufpassen

Momentan muss man richtig aufpassen, wenn man sich bekannte Apps wie zum Beispiel Whatsapp herunterlädt. Dahinter verbirgt sich nämlich eine Betrugsmasche, die für die Betroffenen richtig böse ausgehen kann.

Das Technikmagazin „Chip“ warnt nämlich jetzt vor einem neuen Trojaner, der bereits weltweit Millionen von Android-Smartphones infiziert hat. Insbesondere Whatsapp-Nutzer sind von dem neuen, gefährlichen Trojaner mit dem Namen Necro betroffen.

Virus tarnt sich als Whatsapp

Der Virus tarnt sich als beliebte App wie zum Beispiel WhatsApp, Spotify Plus oder Minecraft. Nutzer denken, dass sie sich die gewünschte App herunterladen und installieren tatsächlich einen gefährlichen Trojaner auf ihrem Smartphone.

Sobald man versehentlich Necro anstatt Whatsapp installiert hat, kann der Virus sensitive Daten stehlen, kostenpflichtige Abonnements abschließen und das Gerät sogar in ein Botnetz verwandeln. Wie „Chip“ berichtet, vermittelt der Trojaner sogar sensible Informationen an Cyberkriminelle, die damit ernsthaften Schaden anstellen können.

Wenn man Apps wie unter anderem Whatsapp herunterladen möchte, sollte man also in Zukunft besonders vorsichtig sein. Auch wenn man einen Virusscanner auf seinem Smartphone installiert hat, schützt dies nicht vor dem neuen und gefährlichen Trojaner.

Virusscanner erkennen den Trojaner nicht

Die Kriminellen nutzen Steganografie, um den Virus zu tarnen. Dadurch wird die Schadsoftware in Bildern verborgen und selbst Virenscanner können diese nicht mehr erkennen, weswegen Nutzer gar nicht merken, dass sie nicht Whatsapp, sondern einen Trojaner downloaden.

Dadurch bleibt der Necro oft lange unentdeckt und Nutzer können erst sehr spät Schritte ergreifen, um sich zu schützen. Bis dahin hat der Virus oft erheblichen Schaden angerichtet. Wenn man Apps installiert, wie zum Beispiel Whatsapp, sollte man aufpassen, dass diese tatsächlich von der offiziellen Seite des Unternehmens stammen. Auch kann es oft helfen, die Kommentare der App zu überprüfen.