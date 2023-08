Whatsapp mit versteckter Funktion – sie erscheint, wenn du dein Handy drehst

Es geht wieder Neues ab bei Whatsapp! Der Messenger wird seit Jahren von Millionen Menschen auf der ganzen Welt genutzt und passt sich durch neue Updates immer wieder dem Zeitgeist an.

So gibt es jetzt eine Neuerung bei Whatsapp, die die Kommunikation mit Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten noch einfacher macht – du kannst sie allerdings nur sehen, wenn du dein Handy beim Nutzen der App drehst.

Whatsapp: Neue Funktion nur versteckt sichtbar

Während einige Änderungen oder neue Funktionen bei Whatsapp direkt beim Öffnen der App ins Auge springen oder im Chat sichtbar werden, gibt es die angesprochene Neuheit nur zu sehen, wenn du dein Handy bei geöffneter App drehst.

Ein neues Update für iOS (betrifft die iPhones von Apple) und Android (betrifft unter anderem Samsung-Smartphones) verbessert nun nämlich die Videokommunikation. Laut Informationen im App-Store bietet das neue Update demnach einen Querformat-Modus für Whatsapp an, der erscheint, wenn du bei einem Video-Telefonat dein Handy drehst.

Bislang waren Videotelefonate in der App nur im Hochformat möglich, wohingegen geschriebene Chats schon länger im Querformat machbar waren. Damit du die neue Whatsapp-Funktion überhaupt nutzen kannst, solltest du darauf achten, dass du zum Beispiel beim iPhone die Ausrichtungssperre ausgeschaltet hast.

Whatsapp: Es gibt noch weitere Neuheiten

Die Videotelefonie im Querformat ist aber nicht die einzige Neuheit, die das aktuelle Whatsapp-Update mit sich bringt. So kannst du jetzt auch Whatsapp-Anrufe von unbekannten Nummern blockieren oder eine Videobotschaft direkt aufnehmen. Welchen versteckten Knopf du dafür drücken musst, liest du hier.

Es bleibt spannend, mit welchen Neuheiten Whatsapp in Zukunft bei den Kunden punkten will. Vielleicht ja die Option, Promis, Verbänden und Organisationen in Chat-Kanälen folgen zu können? Das ist bisher nur in ausgewählten Ländern möglich – Deutschland gehört nicht dazu.