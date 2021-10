Whatsapp: Update soll deine Chats schützen – doch es gibt einen Haken

Whatsapp-Nutzer werden oft beim Messenger gefragt, ob sie ihre Chatverläufe als Backup speichern wollen. Doch du willst deine Chats in der Cloud sicher schützen, damit auch niemand sie lesen kann? Dann könnte ein neues Update endlich hilfreich sein.

Denn in der neuesten Whatsapp-Beta-Version 2.21.21.5 für Android und 2.21.200.14 für iOS ist es nun möglich ein Passwort einzugeben, dass deine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nochmals absichert.

Whatsapp: Nun ist es möglich Chats besser zu schützen

Darüber berichtet Wabetainfo.com. So kannst du jetzt ganz leicht dein Back-up vor unbefugtem Zugriff schützen, wenn jemand unberechtigterweise beispielsweise Zugriff auf deine Apple-ID bekommen hat.

Du willst wissen, ob du das Update schon bei Whatsapp hast und willst dein Passwort einrichten? Dann gehe in den Whatsapp-Einstellungen unter Chats und dann auf Chat-Backup > End-to-End-verschlüsseltes Backup und dort kannst du bei deinem iPhone ein Passwort festlegen.

Doch Obacht! Solltest du dein Passwort vergessen haben, dann gibt es kein Zurück mehr und du kommst nicht mehr an deine Chats. Whatsapp hat es nicht hinterlegt und schickt dir laut Wabetainfo.com auch kein neues Passwort zu. Also schreib' es dir irgendwo auf und merke dir das Versteck. Und so kannst du dann ganz sicher sein, dass deine Chats nicht verloren gehen und nicht mitgelesen werden. (js)

