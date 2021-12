Whatsapp: Nützlicher Trick! SO erfährst du, von wem die Nachricht ist, ohne auf dein Smartphone zu schauen

Du kennst es bestimmt auch: Dein Smartphone bimmelt, eine Nachricht bei Whatsapp ist eingegangen. Doch eigentlich willst du nicht unbedingt aufs Handy schauen, schließlich ist der Film gerade so gut, aber du erwartest von einem bestimmten Menschen schon eine wichtige Message?

Dann gibt es einen einfachen Trick, wie du mitbekommst, von wem die Nachricht bei Whatsapp ist.

Whatsapp: Trick macht es dir einfach, Absender von Nachrichten zu kennen

Und ob es sich „lohnt“ sie zu lesen oder bis später warten kann.

Denn jeder Kontakt kann im Smartphone eine eigene Farbe und - noch viel besser - einen eigenen Klingelton bekommen.

Ein nützlicher Trick kann es dir einfacher machen, Whatsapp zu bedienen. (Symbolbild) Foto: dpa

Jeder Kontakt kann eigene Farbe und eigenen Piepton bekommen

Dazu musst du nur einen Kontakt auswählen, sodass die Details angezeigt werden zu dem Kontakt. Dann wählst du den Reiter „Eigene Benachrichtungen“ aus und aktivierst sie. Und schon kannst du dir einen Ton für diesen Menschen aussuchen und auch noch eine Farbe, in der die Push-Nachrichten dann von diesem Kontakt leuchten soll.

Das ist Whatsapp:

der beliebteste Instant-Messenger der Welt

Installation läuft über den App Store (iPhone) oder Google Play (Android)

Wer keine Lust mehr hat, Emojis zu verschicken, der kann auch Sticker oder Gifs an die Freunde senden

In den Einstellungen kannst du einen regelmäßigen Termin für ein Backup festlegen – so sind deine Daten immer gesichert

gehört zum Facebook- bzw. „Meta“-Imperium von Mark Zuckerberg

Nervige Nachrichten, die man gar nicht lesen will, sind damit also passé. Und wenn du tatsächlich auf eine bestimmte Message wartest, dann kannst du es dir genau so einstellen wie du gerne möchtest. (fb)