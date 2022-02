Whatsapp ändert wichtige Funktion – ist das gerecht für Nutzer?

Und wieder überrascht Whatsapp seine Nutzer mit neuen Funktionen!

Der Messenger gehört zu den beliebtesten seiner Art, und wird von Abermillionen Menschen genutzt. Kein Wunder, dass sich Whatsapp permanent neu erfinden, neue Funktionen hinzufügen oder bekannte Features verändern muss, damit alle am Ball bleiben.

Doch ob Whatsapp, das zum Meta-Konzern gehört (ehemals Facebook), mit der Veränderung dieser entscheidenden Funktion wirklich die Bedürfnisse der Nutzer erfüllen wird?

Whatsapp verändert entscheidende Funktion: Ist das den Nutzern gegenüber gerecht?

Regelmäßig berichtet der Whatsapp-Blog „WA Beta Info“ über Tests und Beta-Versionen des Messengers, in der neue Funktionen getestet, bevor sie endgültig ausgerollt werden. Über das Google Play Beta Programm ist die Version 2.22.4.10 veröffentlicht worden, und darin gibt es eine wichtige Neuerung.

Sie betrifft die Rechte eines Gruppen-Admins. Denn bislang ist es so gewesen, dass man genau 68 Minuten und 16 Sekunden NACH Absenden einer Nachricht sie in Gruppenchats als Admin wieder löschen kann. Dieser Zeitraum ist nun aber sehr viel länger geworden: auf satte 60 Stunden, also zwei Tage und zwölf Stunden!

Ist das wirklich fair für die Nutzer von Whatsapp? (Symbolbild) Foto: picture alliance / NurPhoto | Mayank Makhija

Whatsapp: Unfair, wenn sehr alte Nachrichten gelöscht werden können?

Doch selbst damit bleibt Whatsapp hinter den ursprünglichen Plänen zurück. Denn eigentlich sollte ein Löschen für einen Gruppen-Admin noch nach sieben Tagen möglich sein. Es ist völlig unklar, warum es jetzt nur zweieinhalb Tage geworden sind. Laut „WA Beta Info“ könnte es das Unternehmen nicht für fair halten, wenn sehr alte Nachrichten aus Chats verschwinden. Außerdem ist es wohl recht selten, dass man eine Nachricht nach so langer Zeit löschen möchte.

----------------------------

Das ist Whatsapp:

der beliebteste Instant-Messenger der Welt

Installation läuft über den App Store (iPhone) oder Google Play (Android)

Wer keine Lust mehr hat, Emojis zu verschicken, der kann auch Sticker oder Gifs an die Freunde senden

In den Einstellungen kannst du einen regelmäßigen Termin für ein Backup festlegen – so sind deine Daten immer gesichert

gehört zum Meta-Imperium von Mark Zuckerberg

----------------------------

Whatsapp hat wieder eine neue Funktion in der Testphase – und die könnte wichtig werden! (Symbolfoto) Foto: IMAGO / NurPhoto

Eines muss man hinterher schieben: Auch diese Funktion ist lediglich in der Entwicklung und längst nicht für alle Nutzer verfügbar. Wie immer ist noch völlig unklar, ob und vor allem wann diese Neuerung in die reguläre Whatsapp-Version kommt.

----------------------------

Mehr News über Whatsapp:

----------------------------

Es bleibt also weiterhin spannend beim Messenger... (mg)