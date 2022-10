Whatsapp: Neuerung sorgt bei Nutzern für Irritation – Was hat es damit auf sich?

Verwirrung um Whatsapp!

Nutzer fragen sich, was ein neue Symbol in der App bedeutet. Siehst du es auch schon bei Whatsapp?

Whatsapp führt neue Funktion ein – doch was steckt dahinter?

Was bedeutet der blaue Kreis um das Profilbild deiner Kontakte? Das fragen sich zurzeit viele im Netz, denn bisher war dieser Ring noch nicht zu sehen.

Der zeigt nämlich an, dass diese Kontakte einen neuen Status beziehungsweise ein Update zu ihrem Status geteilt haben. Das kann entweder ein Foto oder ein Text sein oder auch ein Link. Der Status ergänzt die Info-Zeile unter dem Namen der Nutzer, der früher noch als solcher galt.

Whatsapp teilt ein neues Update – doch nicht mit allen Nutzern. (Symbolbild) Foto: IMAGO / NurPhoto

Bisher konntest du Updates nur über den Reiter „Status“ einsehen, jetzt aber schon, sobald du die App öffnest. Damit schließt sich der Messenger anderen Apps wie Snapchat und Instagram an, die die gleiche Funktion bereits vor längerer Zeit eingeführt haben.

Whatsapp: Wann erscheint der blaue Kreis auch auf deinem Handy?

Das sorgt im Netz allerdings für Verwirrung, offenbar haben viele gar nichts von dem Update mitbekommen. Auf Twitter beispielsweise fragt ein Nutzer nach, was er noch verpasst habe. Andere Nutzer können jedoch noch nicht auf das Update zugreifen. Offenbar lässt sich der Messenger Zeit damit, dies nach und nach für alle Geräte auszurollen.

Mehr App-News:

Auf wenigen Handys ist es bereits verfügbar, während es für Beta-Tester im Mai eingeführt wurde. Damals allerdings noch mit grünem und nicht mit blauem Kreisen, wie „Netzwelt“ berichtet. Damit passt sich die App noch weiter an die Konkurrenz und auch an Metaverse-Mutter Facebook an.