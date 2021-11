Whatsapp: Ärger wegen Update – besonders Nutzer mit DIESEN Smartphones haben Probleme

Whatsapp wird täglich von Millionen von Menschen genutzt. Doch aktuell klagen zahlreiche User über Probleme mit dem beliebten Messenger.

Nachrichten und Bilder verschicken, den aktuellen Status teilen – mit Whatsapp hält man seine Freunde, Bekannte und Familie immer auf dem Laufenden und tauscht sich meist problemlos aus.

Whatsapp: Großer Ärger wegen Update

Außer du hast ein Samsung Galaxy, Pixel 6 oder OnePlus-Smartphone. Denn dort läuft es aktuell nicht ganz so reibungslos. Davon berichtet „Chip“.

Iphone-Nutzer sind also nicht betroffen. Android 12 aber sorgt offenbar für den Fehler. Über Whatsapp geteilte Videos werden fehlerhaft angezeigt. Das berichten zahlreiche Nutzer nach dem Update.

Whatsapp: Zahlreiche Android-Nutzer klagen über Probleme

An den Bildrändern der Videos können grüne Linien zu sehen sein. Aktuell ist noch unklar, was die Ursache des Problems ist. Es ist aber wahrscheinlich, dass es einen Zusammenhang zwischen Android 12 und Whatsapp gibt. Der Bug tritt nur dort auf. Die Vermutung: Whatsapp-Videos werden in der neuen Android-Version stärker komprimiert.

Google und Whatsapp haben sich laut „Chip“ noch nicht zu dem Problem geäußert. Bis der Fehler behoben wurde, kannst du aber Videos als Dokument verschicken. Vorteil: Die Original-Datei bleibt erhalten, die grünen Linien sind also nicht zu sehen. Nachteil: Das Vorgehen benötigt mehr Datenvolumen, weil nichts komprimiert wird.

Whatsapp: Videos können auch als Dokument verschickt werden

Bleibt nur zu hoffen, dass der Fehler schnell behoben wird und die betroffenen Whatsapp-Nutzer bald wieder munter problemlos Videos verschicken können.

Auch interessant, wenn du Whatsapp-Nutzer bist: Auf bestimmte Nachrichten solltest du unter keinen Umständen antworten! Sogar die Polizei warnt davor. Klicke hier, um mehr zu erfahren. (cf)