Whatsapp: Fremder Kontakt schreibt dich an – so kannst du dich schützen

Mal eben einen Schnappschuss aus dem Urlaub schicken oder kurz eine Nachricht versenden, dass man sich ein wenig verspätet: Ein Großteil der Nutzer verwendet dafür Whatsapp.

Nicht ohne Grund zählt die App zu den beliebtesten Messenger-Diensten weltweit. Mehr als zwei Milliarden Nutzer sprechen für sich. Doch auch wenn Whatsapp von zahlreichen Leuten zum Chatten verwendet wird, so ist man dennoch nicht davor sicher, dass einem auch Fremde schreiben. Was du in diesem Zusammenhang unbedingt beachten solltest, erfährst du hier.

Whatsapp: Experten schlagen Alarm!

So gut vernetzt, wie wir mittlerweile sind, dürfte es kaum verwundern, dass hin und wieder auch fremde Kontakte in den Nachrichten auftauchen. Bei Instagram und Facebook sind Nutzer das bereits gewöhnt. Doch bei der Meta-Tochter Whatsapp sorgt das immer wieder für Verwunderung und Sorgenfalten.

Dass man das allerdings nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, wissen auch Experten. Denn wer plötzlich an deine Handynummer gerät, ohne dass du diese herausgegeben hast, könnte fiese Absichten haben. Das zeigen immer wieder Betrugsfälle, darunter etwa die bekannte Masche, bei der Unbekannte ihren angeblichen Eltern oder Großeltern bei Whatsapp schreiben und sie um Geld bitten, um sich aus einer vermeintlichen Notlage zu retten. Dabei haben es die Betrüger auf deine sensiblen Daten – allen voran deine Kontoinformationen oder Kreditkartennummer – abgesehen.

SO kannst du dich vor Unbekannten schützen

Damit es aber gar nicht erst dazu kommt, dass Fremde an deine Kontodaten geraten, solltest du in erster Instanz niemals deine Handynummer an Personen herausgeben, die dir nicht vertrauenswürdig erscheinen. Das impliziert auch, dass du deine Handynummer niemals in öffentlichen Foren oder auf öffentlich zugänglichen Plattformen teilen solltest.

Außerdem solltest du die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Whatsapp aktivieren, um dein Konto vor Betrügern zu schützen. Allgemein solltest du deine Messenger-Einstellungen regelmäßig aktualisieren, um von den neusten Sicherheitsfunktionen zu profitieren.

Dir hat bereits ein fremder Kontakt eine Whatsapp-Nachricht geschickt? Dann solltest du diese weder öffnen noch darin enthaltene Links anklicken oder auf Aufforderungen reagieren. Am besten blockierst du den fremden Kontakt direkt, damit er dir am Ende nicht doch noch gefährlich werden kann. Leider ist es bislang noch nicht möglich einzusehen, wer deine Handynummer gespeichert hat. Aber wer weiß: Vielleicht bringt Meta dazu bald schon ein neues Update heraus, dass diese Lücke schließt.