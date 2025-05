Aldi, Lidl und Co.: Schock-Enthüllung über Backwaren! Bis zu 250 geheime Zutaten in Produkten

Supermärkte und Discounter wie Aldi, Lidl oder Rewe bieten ihren Kunden mittlerweile immer mehr. Neben den normal verpackten Produkten und Obst und Gemüse gibt es in den meisten Filialen von Aldi, Lidl und anderen auch sogenannte SB-Backstationen, in denen Kunden frische Backwaren wie Brötchen oder Brot finden können.

Viele Menschen ziehen diese Möglichkeit mittlerweile dem Bäcker um die Ecke vor – doch sind die Produkte wirklich genauso gut? Experten enthüllen nun, was in den Backwaren der Supermärkte steckt. Doch Kunden reagieren eindeutig.

Aldi, Lidl und Co.: Das steckt wirklich in den Backwaren

In Supermärkten und Discountern wie Aldi und Rewe findet man heutzutage eigentlich alles, was man zum Leben braucht. Durch die SB-Backstationen kann man sich sogar den Gang zur Bäckerei sparen. Doch Verbraucherexperten raten Kunden davon ab, ihre Backwaren ausschließlich in Supermärkten zu kaufen.

Vor allem die Brötchen und das Gebäck an den SB-Stationen ist nicht unbedingt so frisch, wie es auf den ersten Blick scheint. Tatsächlich bestehen die Produkte aus tiefgefrorenen Teiglingen, werden oft durch ganz Europa transportiert, bis sie in der Filiale ankommen. Dort werden die rohen Produkte aufgebacken oder aufgetaut. Im Gegensatz dazu stellen traditionelle Bäckereien alle Lebensmittel selbst frisch her, lassen dem Teig zum Beispiel genug Zeit zum Gären.

Aldi, Lidl und Co.: 250 geheime Zutaten in Lebensmitteln

Aber nicht nur das Brot und die Brötchen aus der vermeintlichen Frischetheke im Supermarkt steht laut Experten in der Kritik. Auch die abgepackten Backwaren haben ihre Geheimnisse. So sind die Lebensmittel oft mit künstlich hergestellten Enzymen versehen, die nicht auf der Zutatenliste stehen müssen – bis zu 250 verschiedene Enzyme können dabei in Umlauf sein.

Die Zusatzstoffe sorgen zwar dafür, dass die Produkte länger – bis zu neun Wochen – frisch bleiben, können bei Verbrauchern jedoch auch zu gesundheitlichen Problemen wie Bauchschmerzen oder Verdauungsschwierigkeiten führen.

Kunden von Aldi oder Lidl lassen sich von diesen Fakten allerdings nicht beeindrucken. Unter einem entsprechenden Bericht bei MSN kommentierten einige, dass sie weiterhin die Backwaren im Supermarkt kaufen werden.

„Was ist heute noch gesund? Ich kaufe mein Brot, wo ich das will und nicht auf Anraten irgendwelcher Expertenmeinungen“, schreibt etwa ein Mann. „Leider sind viele Leute finanziell darauf angewiesen, das Brot aus dem Supermarkt zu kaufen“, bestätigt ein anderer.