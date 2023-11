Whatsapp: Wer diese Fehler macht, setzt seine Beziehung aufs Spiel

Die Digitalisierung hat unser Liebesleben auf eine ganz neue Ebene gehoben. Plötzlich kann man ständig in Kontakt sein, sich Tag und Nacht über Whatsapp Nachrichten schicken und über Dating-Apps im Internet neue Leute kennenlernen. Ganz schön viele Vorteile auf einen Haufen. Aber Vorsicht: Whatsapp kann auch so manche Beziehung ruinieren.

Trotz der vielen Vorteile, die Online-Nachrichtendienste mit sich bringen: Das Hin-und-Her-Schreiben ersetzt kein persönliches Gespräch. Viel zu oft kann es zu Missverständnissen und eskalierenden Streits kommen. Das hat schon so manche Beziehung Kopf und Kragen gekostet. Damit dir das nicht passiert, solltest du einige Fehler auf Whatsapp unbedingt vermeiden.

Whatsapp-Fails: Das kann dir deine Beziehung kosten

Der häufigste Fehler, den viele Leute bei Whatsapp immer noch machen, ist, dass sie keine Emojis verwenden. Bei Textnachrichten fehlt deinem Gegenüber deine Mimik, Gestik und Betonung. So können Nachrichten ganz anders rüberkommen, als du sie ursprünglich gemeint hast. Emojis können dir helfen, deiner Nachricht eine persönliche Note zu geben. So kannst du deine wahren Gefühle und Gedanken ausdrücken und riskierst keinen Streit, weil dein Gegenüber etwas anderes in deine Nachricht hineininterpretiert, als du eigentlich wolltest.

Achtung: Wenn dein Whatsapp-Chatpartner deine Nachricht doch missversteht, solltet ihr das auf keinen Fall über den Messengerdienst ausdiskutieren. Streiten über die Whatsapp-App ist ein absolutes No-Go für jede Beziehung. Aus einer Mücke einen Elefanten machen – das ist eigentlich das Einzige, was du mit einem Streit über Whatsapp erreichst. Falls einzelne Nachrichten doch zu einem Missverständnis führen: Ruf lieber die andere Person an oder kläre das ganze persönlich.

Behalte deine Routinen bei

Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Das gilt nicht nur für unseren eigenen Alltag, sondern auch für das Verhalten, das wir von den Menschen in unserem Leben erwarten. Gerade über Whatsapp entwickeln sich in einer Beziehung regelmäßige Routinen, sei es jeden Morgen die „Guten Morgen“-Nachricht, jeden Mittag das Foto vom Mittagessen oder jeden Abend ein netter Gute-Nacht-Gruß. Gerade in einer Partnerschaft gewöhnt man sich schnell daran. Ändert man dann die Art und Weise, wie man mit seinem Partner schreibt, kann das schnell zu Unstimmigkeiten führen. „Warum hast du mir heute Morgen nicht geschrieben?“ oder „Sonst setzt du immer ein Emoji hinter diese Nachricht“ sind typische Fragen, die dir entgegenschlagen könnten. Also: Bleibe lieber bei deinen Gewohnheiten, damit dein Partner sich nicht unsicher fühlt.

Insgesamt lauern beim Schreiben über Whatsapp viele Tücken und Fallen. Schnell kann sich aus ein paar Textnachrichten ein großer Streit entwickeln und deine Beziehung auf eine harte Probe stellen. Auf der sicheren Seite bist du, wenn du immer offen und ehrlich mit deinem Partner kommunizierst und darauf achtest, wie deine Whatsapp-Nachrichten bei deinem Gegenüber ankommen.