Whatsapp: Gebühren im Anmarsch – diese Nutzer sind betroffen

Whatsapp könnte schon bald Geld kosten! Diese Nachricht dürfte die Millionen Nutzer weltweit erschüttern. Bisher war der Messenger immer kostenlos und sollte es auch bleiben.

Allerdings sind die Gerüchte einer Bezahloption bei Whatsapp nicht neu. Was Konzernchef Will Carthcart jetzt darüber verrät, allerdings schon. Hier erfährst du alle neuen Details.

Whatsapp-Chef will Werbung einführen

WhatsApp-CEO Will Cathcart hat gegenüber der brasilianischen Tageszeitung „Folha de S. Paula“ davon gesprochen, Werbung im Messenger einblenden zu wollen. Das kommt nun sehr überraschend, da er sich Werbung gegenüber immer ablehnend gezeigt hatte.

Der genaue Plan sieht jedoch vor, dass es keine Einblendungen innerhalb der Chats oder der Chatliste geben solle. „Wir glauben nicht, dass dies das richtige Modell ist. Wenn Menschen ihren Posteingang öffnen, möchten sie keine Werbung sehen“, so die Einschätzung des Geschäftsmannes. Die Anzeigen plant er an anderer Stelle.

Kostenpflichtige Kanäle geplant

Und zwar will Cathcart Unternehmen Anzeigen im Status oder auch in den Kanälen darunter schalten lassen. Wer Kanäle abonnieren möchte, könnte dafür künftig auch bezahlen müssen. So könnten einige Channels kostenfrei bleiben, andere wären nur zahlenden Mitgliedern zugänglich. Die Idee ist im Raum, einen genauen Zeitplan, ab wann die Gebühren und die Werbung anfallen sollen, gibt es zurzeit allerdings noch nicht.

Gerade erst im Juni hatte Whatsapp die Kanäle eingeführt, die bereits jetzt einige Nutzer erheblich nerven. Andere freuen sich, dadurch über alle Neuigkeiten ihrer Lieblingsvereine und Co. informiert zu sein. Die Kanäle findest du im Reiter „Aktuelles“ gleich unter den Status-Updates deiner Kontakte.

